Тест для проверки IQ: нужно переместить всего одну спичку

Проверьте свои способности в новом вызове от УНИАН.

Головоломки – это отличный инструмент для проверки вашего логического и критического мышления. При регулярном решении подобных задачек ваши навыки непременно улучшатся.

УНИАН подготовил для вас новый вызов – математическую головоломку со спичками. Справиться смогут только те, кто не боится выходить за рамки и умеет мыслить нестандартно. Готовы проверить себя?

Мы создали коллаж, где спичками выложено равенство 9+5-3=1. В нем есть ошибка.

Видео дня

Ваша задача состоит в том, чтобы исправить эту ошибку. Но переместить можно только одну спичку – как в цифрах, так и в знаках. Ограничений по времени в этой головоломке нет, поэтому не спешите.

У вас точно все получится, если вы сосредоточитесь.

Нашли ответ на эту задачку? Справиться было непросто, учитывая, что для равенства на коллаже было использовано 22 спички, а переместить можно было только одну. И если вы подобрали такой способ их расположения, чтобы равенство стало правильным, вы очень умный человек, который не боится искать идеальное решение.

Так каким должен был быть ваш путь? Чтобы исправить ошибку, достаточно было убрать одну спичку из 9, превратив ее в 5. Лишнюю спичку нужно было доставить к 3, чтобы получилось 9.

Таким образом, должно было получиться равенство 5+5-9=1. Оно является математически правильным.

Головоломки со спичками от УНИАН

Проверьте свое мышление и математические способности в головоломке, где нужно исправить ошибку в равенстве 18-8=9. Переставить можно только одну спичку.

Или же можете попробовать решить другую головоломку. Нужно образовать семь квадратов, переместив только две спички на изображении.

Вас также могут заинтересовать новости: