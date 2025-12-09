Справиться будет непросто.

Головоломки и оптические иллюзии не теряют своей популярности. Их любят за то, что это прекрасная возможность не только отвлечься, но и проверить свои навыки.

УНИАН подготовил новую задачку, которая бросит вызов вашим способностям. Справиться с ней смогут только самые внимательные читатели. Готовы показать, на что способны?

Мы взяли фото, снятое на Закарпатье, и немножко его изменили. На оригинальном изображении – водопад Давир недалеко от села Лумшоры. Это фото было сделано 7 декабря 2025 г.

Видео дня

Лушморские водопады названы гидрологическим памятником природы местного значения. Они протекают на реке Турица в 3,5 километрах от села Лушморы.

Где-то на картинке мы дорисовали белку. И вам нужно ее отыскать. Справиться надо быстро, ведь на ответ у вас будет всего 9 секунд.

Разнообразие цветов и деталей на фото могут сбивать с толку. Но чтобы проверить ваши способности, старайтесь не увеличивать изображение.

Готовы перейти к поискам? Тогда включайте таймер и скорее разглядывайте фото.

Помните, что времени очень мало.

Тик-так. Время исчерпано. Удалось ли вам найти белку на картинке всего за 9 секунд? Если вы справились, у вас действительно очень острое зрение.

Ответ на эту головоломку:

Другие интересные вызовы от УНИАН

Предлагаем вам проверить свои способности в головоломке, где нужно найти трех котят, которые спрятались среди кроликов. У вас будет 12 секунд на поиски.

Или же можете попробовать отыскать слово "какаду" среди десятков случайных букв. Справиться нужно за 11 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: