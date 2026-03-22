98% людей не могут найти слово 'редька' за 12 секунд: хитрая оптическая иллюзия

Суть головоломки – найти скрытое слово за ограниченное время.

Оптические иллюзии – это и развлечение, и в то же время отличный способ проверить внимательность и "прокачать" мозг. Они помогают развивать наблюдательность, скорость реакции, логическое мышление. Особенно популярными в последнее время стали словесные головоломки, в которых нужно найти конкретное слово среди множества букв.

В сегодняшней такой головоломке предлагаем вам найти слово "редька". На первый взгляд кажется, что задача легкая, но большинство людей не могут справиться за отведенное время.

Сложность обусловлена тем, что некоторые буквы из этого слова повторяются много раз и расположены в разных комбинациях. Из-за этого глаза быстро "привыкают" к одинаковым символам, и мозг начинает игнорировать нужные варианты.

Ищите слово и по горизонтали, и по вертикали. Внимательность к деталям и нестандартное мышление здесь играют ключевую роль. Прежде чем начинать поиск, не забудьте настроить таймер. Не забудьте: на выполнение задания у вас есть всего 12 секунд.

Поэтому, если вам удалось найти слово "редька" за 12 секунд, у вас действительно острое зрение и отличная концентрация. Если же нет, не стоит расстраиваться: такие упражнения как раз и помогают тренировать мозг и с каждой попыткой улучшать результат.

Ответ ниже.

