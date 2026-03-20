Только гений способен посчитать всех птиц: удивительно сложная головоломка

Оптические иллюзии и визуальные головоломки сегодня сейчас на пике популярности. Пользователи сети любят их за то, что они интересны, полезны и помогают отвлечься от повседневных проблем.

Подобные задачки не только улучшают когнитивные функции, но и обучают людей определенным навыкам, таким как внимательность, наблюдательность, умение анализировать визуальную информацию и т. д. УНИАН подготовил для своих читателей новый сложный вызов.

Ниже вы увидите интересную математическую головоломку, в которой нужно вычислить определенную сумму сумму , анализируя разных птиц. Каждый вид птиц обозначает какое-то конкретное число. Задача читателя состоит в том, чтобы разгадать эту загадку менее чем за 10 секунд.

Если вы присмотритесь к картинке, то увидите, что три серо-зеленые птички дают в сумме 21. В то же время одна такая птичка и две с бирюзовым оперением равны 17 и так далее. А сумма двух бирюзовых птиц и одной коричневой будет равна 18.

Вам же нужно выяснить, какая сумма получится, если сложить три числа, которые символизирует каждая птичка. Готовы? Время пошло.

Чтобы решить эту головоломку, нужно начать с первой строки. Если разделить 21 на 3, вы выясните, что каждая серо-зеленая птичка символизирует число 7.

Если серо-зеленая птичка и две бирюзовые дают в сумме 17, а первая символизирует 7, то одна бирюзовая птичка является числом 5. По аналогии, коричневая птичка будет символизировать 8.

Тогда сумма серо-зеленой (7), двух бирюзовых (5+5) и одной коричневой птички (8) будет равна 25. Вот и ответ на задачку.

