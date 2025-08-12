Советы миллиардера подскажут, какой человек нужен для создания надежной и высокопроизводительной команды.

Миллиардер Уоррен Баффетт, который в конце этого года покинет пост генерального директора Berkshire Hathaway, построил одну из самых успешных компаний в истории, руководствуясь набором ценностей, которые одновременно и практичны, и вдохновляющи.

Когда речь заходит о найме сотрудников, Баффетт выражается предельно прямо. Навыки и опыт важны, но если не хватает одного ключевого качества, вы рискуете нанести серьезный ущерб своей организации, пишет Inc.

"Кто-то однажды сказал, что при поиске людей для работы нужно смотреть на три качества: порядочность, интеллект и энергичность. И если нет первого, то два остальных вас погубят. Подумайте об этом — это правда. Если вы наймете кого-то без [порядочности], то вам останется лишь надеяться, что он будет глупым и ленивым", - отметил как-то Баффетт.

В экономике знаний интеллект, безусловно, играет ключевую роль. А энергия подпитывает страсть и продуктивность. Однако, как говорится в материале, порядочность — это фундамент, который держит всё вместе. Без неё талант становится опасным.

Сотрудники, демонстрирующие порядочность, естественным образом влияют на окружающих, заслуживают уважения и задают культурный тон.

Как оценить порядочность на собеседовании

Раз Баффетт делал акцент на порядочности, значит, менеджеры по найму и HR должны уметь её оценивать. Резюме показывает навыки и опыт, но собеседование должно выявить ценности и характер человека. Для этого нужен поведенческий подход — задавать вопросы о ситуациях, которые покажут, как кандидат вёл себя под давлением, решал этические дилеммы или справлялся с вызовами.

Вот 12 примеров вопросов, которые помогут увидеть порядочность в действии:

Расскажите о случае, когда вы понесли убытки из-за того, что сделали правильный выбор. Как вы отреагировали?

Опишите ситуацию, когда вашу надёжность поставили под сомнение. Что вы предприняли?

Приведите пример решения проблемы, которое испытало вашу справедливость или этические принципы.

Когда в последний раз вы нарушили правила? Что из этого вышло?

Что бы вы сделали, если бы заподозрили, что коллега крадёт?

Расскажите о случае, когда вы стали свидетелем неподобающего поведения на работе. Что вы сделали?

Опишите ситуацию, когда вы перестали доверять коллеге. Как вы восстановили отношения?

Какой стиль отношений с коллегами вы предпочитаете?

Какие ценности для вас наиболее важны в командной работе?

Если бы у нас была сложная ситуация с клиентом, вы бы сказали "безобидную ложь" для её решения?

Что, по словам вашего предыдущего руководителя, делает вас наиболее ценным сотрудником?

Какие качества были у вашего лучшего начальника — и как вы отражаете эти качества в себе?

Вывод о главном правиле найма Баффетта

Автор материала заявляет, что хоть формула Баффетта и проста (порядочность + интеллект + энергия), но первый пункт — это не просто первое качество, это "фильтр", без которого всё остальное не имеет значения.

