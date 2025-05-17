Наш мозг на самом деле настроен на непропорциональное сосредоточение на негативе.

Миллиардер Уоррен Баффет поделился универсальным советом, который применим практически к любому человеку и может помочь вам практически в любой сфере жизни, от постановки целей до психического здоровья и поддержания здоровых, длительных отношений.

Как пишет Inc.com, когда Баффета попросили дать совет по преодолению неудач, он ответил: "Я бы сосредоточился на том, что было хорошего в вашей жизни, а не на том плохом, что происходит, потому что плохое случается. Жизнь часто может быть прекрасной, даже если случаются неудачи".

Нейробиология о предвзятости вашего мозга к негативу

Как утверждает нейробиология, наш мозг на самом деле настроен на непропорциональное сосредоточение на негативе. Как объясняют ученые, человеческий мозг эволюционировал, чтобы не дать нам быть съеденными львами. В те времена сосредоточение на шорохе в кустах было гораздо важнее, чем сохранение позитивного настроя или большие мечты.

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Вот почему наш мозг научился реагировать и запоминать негативные и пугающие стимулы больше, чем приятные и воодушевляющие.Исследования показывают, что негативные образы вызывают более сильную реакцию мозга, чем позитивные.

"Проще говоря, плохое сильнее хорошего. Мы сильнее реагируем на вещи, которые могут причинить нам боль или навредить, чем на вещи, которые могут принести нам пользу", — недавно объяснила Washington Post нейробиолог из колледжа Суортмор Кэтрин Норрис.

В результате вы, скорее всего, будете переживать из-за небольшого оскорбления весь день, но забудете комплимент в течение нескольких минут.

Беспокойство о негативных событиях и потенциальных проблемах уберегает нас от неприятностей и помогает нам учиться на своих ошибках. При этом эксперты утверждают, что слишком большое внимание к негативу может привести к уровню тревожности, влияющему на жизнь, или потенциальной депрессии.

Как следовать совету Баффета

Во-первых, вместо того, чтобы позволять негативным мыслям кружить в вашем мозгу, ищите способы действовать в ответ на свои тревоги.

Профессор психологии Калифорнийского университета в Дэвисе Элисон Леджервуд утверждает, что один из основных способов преодолеть тревогу — "направить негатив в какое-то продуктивное действие".

Во-вторых, активно старайтесь переключать внимание на позитив. Списки или практики благодарности — один из классических способов сделать это.

Семейные терапевты также рекомендуют стремиться к пяти позитивным взаимодействиям на каждое негативное, чтобы преодолеть нашу врожденную предвзятость к негативу.

Ранее Баффетт назвал самое важное слово действительно успешного человека.

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