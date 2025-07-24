На Ривненщине местный рыбак стал героем дня, вытащив из водохранилища настоящего великана - сома весом 32 килограмма и длиной почти два метра. Об этом сообщает местный паблик "Ривне Труха".
"Ривненчанин поймал сома размером с человека. Трофей выловили на водохранилище в Хренниках - вес 32 кг, длина почти 2 метра", - говорится в публикации.
В комментариях местные жители пишут, что на самом деле это далеко не рекорд для данного водоема.
"Я там живу, ловили еще больше, просто не разглашали это. В 17 году отец вытащил на 53 кг сома, там действительно водятся большие рыбины", - написал один из пользователей.
Также опубликован снимок "трофея":
Стоит добавить, что этот улов на самом деле - незаурядное событие, ведь сомы таких габаритов в наших водоемах встречаются все реже. Сомы-гиганты, которые могут жить десятки лет, являются своеобразными индикаторами здоровья экосистемы. Их присутствие в Хренницком водохранилище свидетельствует, что водоем еще сохраняет биоразнообразие, но экологические вызовы, такие как загрязнение или изменения климата, могут поставить это под угрозу.
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