Рыба размером с человека и весит десятки килограммов.

На Ривненщине местный рыбак стал героем дня, вытащив из водохранилища настоящего великана - сома весом 32 килограмма и длиной почти два метра. Об этом сообщает местный паблик "Ривне Труха".

"Ривненчанин поймал сома размером с человека. Трофей выловили на водохранилище в Хренниках - вес 32 кг, длина почти 2 метра", - говорится в публикации.

В комментариях местные жители пишут, что на самом деле это далеко не рекорд для данного водоема.

Видео дня

"Я там живу, ловили еще больше, просто не разглашали это. В 17 году отец вытащил на 53 кг сома, там действительно водятся большие рыбины", - написал один из пользователей.

Также опубликован снимок "трофея":

Стоит добавить, что этот улов на самом деле - незаурядное событие, ведь сомы таких габаритов в наших водоемах встречаются все реже. Сомы-гиганты, которые могут жить десятки лет, являются своеобразными индикаторами здоровья экосистемы. Их присутствие в Хренницком водохранилище свидетельствует, что водоем еще сохраняет биоразнообразие, но экологические вызовы, такие как загрязнение или изменения климата, могут поставить это под угрозу.

Другие новости о рыбном мире украинских водоемов

Как писал УНИАН, ученые провели "перепись" населения в реках и прудах чернобыльской зоны и обнаружили странное отличие от водоемов за пределами зоны. А именно тот факт, что в заповеднике почти отсутствуют чужеродные виды рыб, которые сегодня широко распространены по всей стране.

Также мы рассказывали, что при дальнейшем потеплении климата в украинских реках могут появиться пираньи. Пока им не удается прижиться в нашем климате.

Вас также могут заинтересовать новости: