Каждый автомобиль в этом списке вызывает исключительно положительные эмоции.

Среди водителей есть одно условное "правило" или, возможно, даже традиция — выбирать подержанный автомобиль в течение длительного времени. Они могут сидеть часами перед монитором, рассматривая одни марки или модели, чтобы, на следующий день, перейти к просмотру совершенно других. В таком случае, неплохо было бы владеть списком с указанием, какие б/у машины самые надежные. Это спасло бы автомобилистов от мучений. И кто же, если не мы, поможет в этой ситуации.

Какие машины лучше брать с пробегом

В условиях роста цен на новые автомобили поиск проверенного подержанного транспортного средства становится актуальным как никогда. Чтобы не прогадать с выбором, автолюбителям важно ориентироваться на модели, которые зарекомендовали себя высоким качеством и надежностью. Многие эксперты отмечают, что обычно наиболее надежными являются автомобили последних лет выпуска поколений: за это время производители устраняют "детские" проблемы, улучшают сборку и добавляют современные системы безопасности (ESC, AEB, BSW).

Выбирая подержанное авто, важно обратить внимание на его год выпуска, реальный пробег и историю обслуживания. Рекомендуется отдавать предпочтение относительно новым моделям (до 10 лет) из последних лет выпуска поколения.

Какие марки машин самые неубиваемые

Среди марок автомобилей с репутацией "неубиваемых" неизменно лидируют японские бренды. Toyota (модели Corolla, Camry и внедорожники Land Cruiser) и дочерний бренд Lexus — символы надежности: их машины легко преодолевают сотни тысяч километров при регулярном обслуживании. Honda (Accord, Civic) и Mazda (6, CX-5) также славятся выносливостью и редкими поломками. Из европейских марок стоит отметить классические Mercedes-Benz (например, E-класс W124) и Volvo... кому вообще может не понравиться Volvo?

Многие владельцы подержанных авто не забывают назвать "выносливой" марку Skoda (Octavia, Rapid): они ремонтируются недорого благодаря массовому распространению деталей.

Какие 10 самых надежных машин

Часть из моделей мы уже упоминали ранее, но всегда лучше иметь полноценное понимание того, с каким рынком мы имеем дело. Эксперты давно спорят, ведь выбор на вторичном рынке огромный. Но одно ясно точно: надежность остаётся главным критерием. Поэтому предлагаем вам десять моделей, которые точно стоит куда-нибудь записать:

Toyota Camry (2018–2024)

Mazda 6 (2016–2018)

Toyota Corolla (2014–2019)

Mazda CX-5 (2017–2022)

Kia Sportage (2019–2021)

Toyota RAV4 (2016–2018)

Mazda CX-9 (2016–2021)

Lexus NX (2015–2021)

Toyota Tacoma (2005–2015)

Mazda MX-5 (2016–2021)

Топ бюджетных авто б/у

Что касается этих нескольких подержанных авто, то они не требуют баснословных вложений. Это чуть ли не самые дешевые в обслуживании б/у иномарки:

Skoda Octavia Tour (1.6 MPI, 2004–2013)

Renault Logan / Sandero (1.4–1.6, 2004–2015)

Kia Rio / Hyundai Solaris (1.4–1.6, 2011–2017)

Renault Duster (1.6, 2011–н.в.)

Модели довольно популярны и не сложны в ремонте. Детали на них найти легко — как китайские, так и оригинальные "не за все деньги мира".

Самые надежные авто старше 20 лет

А вот здесь, вероятно, комментарии будут излишни. Ведь в этом списке находятся четыре авто, которые даже с годами привлекают к себе внимание своим непременным качеством:

Toyota Land Cruiser 80/100 (1990–2007)

Mercedes-Benz W124 (1984–1997)

Volvo 850 / S70 (1991–2000)

Toyota Hilux (1988–2005)

