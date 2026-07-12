Мята зацвела: можно ли и дальше добавлять ее в лимонад

Многие предпочитают срезать мяту только до появления цветов.

В период цветения некоторые садоводы предпочитают не срывать мяту для чаев, лимонадов или десертов. В интернете даже распространяются теории о том, что растение в этот период становится токсичным и теряет свои полезные свойства.

Первая волна цветения мяты наступает в начале лета на юге, а в июле - в большей части Украины. Тогда на верхушках побегах распускаются метелки мелких цветков. О том, безопасно ли употреблять мяту в этот период или она действительно представляет опасность для здоровья, рассказал сайт rmf24.pl.

Мнения о мяте после цветения сильно разнятся. Некоторым нравятся только нежные молодые побеги, а других останавливает миф, что мята во время цветения становится ядовитой. Но листья и цветы мяты полностью съедобны, они не представляют угрозы для здоровья человека.

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Цветы мяты подходят для украшения десертов, салатов и напитков. Они имеют привлекательный внешний вид и нежный травянистый аромат.

Убеждение, что некоторые травы становятся опасными после цветения, возникло из-за нескольких действительно ядовитых видов растений. Однако мята в этот список не входит. Ее можно безопасно употреблять в пищу в течение всего вегетационного периода.

Когда лучше всего собирать мяту?

Хотя цветы мяты полностью съедобны, травники и садоводы рекомендуют собирать листья непосредственно перед периодом цветения. Именно в это время они наиболее сочные, ароматные и питательные. По мере развития цветков листья могут стать немного тверже и менее ароматными, но их все еще можно употреблять в пищу.

В теплых регионах мята может повторно зацвести в октябре. Чтобы добиться второй волны, после первого цветения рекомендуется обрезать растение. Это даст возможность отрасти новым молодым побегам. Теплой осенью цветы мяты станут ценным источником пищи для пчел, бабочек и других насекомых-опылителей.

Ароматные травы для сбора в июле

Напомним, что в июле цветут и подходят для сбора такие травы, как ромашка аптечная, зверобой, тысячелистник, душица, чабрец, мята, мелисса, календула, липовый цвет, пустырник, подорожник, крапива, полынь, цикорий и василек. Каждое из них ценится за свои природные качества и широко применяется в народной медицине, в частности, для приготовления чаев.

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