В каких продуктах соли больше, чем кажется: список, который удивит многих

Даже круассаны, которые якобы сладкие, на самом деле могут содержать много соли.

Многие уверены, что основной источник соли в рационе – солонка. Однако, как пишет abcZdrowie, большую часть соли люди получают из готовых продуктов, зачастую даже не подозревая об этом. Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 5 г соли в день, но в реальности многие превышают эту норму в два раза и более.

При этом соль скрывается не только в колбасах, сырах и снеках. Есть продукты, которые кажутся безобидными, но содержат неожиданно много натрия.

Наприимер, обычные кукурузные хлопья могут содержать до 1,3 г соли на 100 г продукта. Даже небольшая порция на завтрак способна обеспечить около 10% рекомендуемой суточной нормы.

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Сливочные сырки и творожные намазки. Несмотря на мягкий вкус, такие продукты нередко содержат от 0,5 до 1 г соли на 100 г. Поэтому их не стоит считать полностью "нейтральными" с точки зрения потребления натрия.

Булочки, круассаны и другие сладкие изделия тоже содержат 1–1,5 г соли на 100 г. Производители добавляют соль для усиления сладкого вкуса и улучшения текстуры теста.

Бульонные кубики и готовые приправы - это вообще рекордсмены по содержанию соли. В некоторых бульонных кубиках соль составляет до половины всего состава, поэтому даже небольшое количество такой приправы заметно увеличивает суточное потребление натрия.

Кроме этого, некоторые лечебно-столовые минеральные воды содержат значительное количество натрия. В полуторалитровой бутылке его может быть более 1 г, что эквивалентно примерно 2,5 г соли.

Хлеб - еще один недооцененный источник соли. В одном ломтике может содержаться около 0,5 г соли. Если добавить к хлебу сыр и колбасу, то всего пара бутербродов способна обеспечить более половины рекомендуемой дневной нормы.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что вредит селезенке.

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