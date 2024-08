Из-за высокого содержания воды грибы нужно хранить в холодильнике, но именно поэтому их трудно держать свежими.

На фоне роста цен на продукты, стоит внимательнее относиться к их хранению, чтобы минимизировать потери.

Как пишет Express, грибы известны тем, что плохо хранятся в холодильнике. Но эксперт по пищевым отходам раскрыл надежный способ, благодаря которому это может остаться в прошлом. Она убеждена, что этот метод обязателен для всех, кто покупает грибы в супермаркете.

Из-за высокого содержания воды грибы нужно хранить в холодильнике. Однако именно поэтому их трудно хранить свежими.

"Если вы всегда видите, что грибы темнеют, а листья шпината мягкие, этот совет по отходам является обязательным. С помощью кухонного полотенца или бумажного пакета вы сможете впитать влагу этих ингредиентов и способствовать потоку воздуха в шпинате и грибах", - советует региональный директор Too Good To Go в Великобритании Софи Трумен.

По ее словам, следует отказаться от контейнеров. Вместо этого найдите чистый бумажный пакет.

"Грибы имеют высокое содержание воды, поэтому их хранение с кухонным полотенцем или в бумажном пакете помогает впитать любую лишнюю влагу и не дать им потемнеть слишком быстро", - объясняет Трумен.

Она добавляет, что стоит также вместо того, чтобы мыть их, просто выньте их из упаковки супермаркета и высушите чистым кухонным полотенцем. Далее выстелите бумажный пакет несколькими листами и осторожно положите грибы. Поместите пакет в холодильник подальше от всего, что может раздавить грибы.

"Большинство целых грибов хранятся в холодильнике от четырех до семи дней, и, храня таким образом, вы можете помочь им продержаться целых семь дней. С другой стороны, нарезанные грибы обычно хранятся в холодильнике один-два дня, поэтому хранить грибы целыми - это отличный способ гарантировать, что они продлятся немного дольше", - подытожила Трумэн.

Советы по хранению продуктов

