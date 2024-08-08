Дверца холодильника - неподходящее место для хранения некоторых продуктов.

Далеко не все можно хранить на дверце холодильного устройства, но при этом некоторые продукты из запрещенного списка стоят там практически у всех. Рассказываем, что нельзя хранить на дверце холодильника.

Какие продукты нельзя хранить в холодильнике на дверце

Дверца холодильника - самое теплое место в нем. Именно здесь происходят постоянные перепады температуры, когда холодильник закрывают и открывают. Это нехорошо для некоторых продуктов - они быстрее портятся, если лежат на дверце.

Вот что лучше переложить на основные полки холодильника:

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Яйца

Многие хранят их именно на дверце холодильника. Более того, лотки для яиц зачастую тоже там находятся. Но все же оставлять яйца там не стоит - переставьте их вместе с лотками на основную полку.

Молоко и кефир

Многие ставят бутылки и пакеты с молоком или кефиром на дверцу - это удобно, так как всегда под рукой. Но это ошибка. Почему нельзя хранить молоко на дверце холодильника? По той же причине - оно быстрее испортится. Молочные продукты лучше ставить поближе к морозилке: если она вверху холодильника - на верхней полке, если внизу - то на нижней.

Фрукты и цитрусовые

Некоторые на дверце хранят лимоны, апельсины, яблоки. Для них, как и для овощей, в холодильнике есть специальное место - называется "поддон".

Сыр

Твердый сыр также лучше хранить на одной полке с другими молочными продуктами.

Что можно хранить в холодильнике на дверце:

уксус;

соусы;

воду в бутылке;

консервы;

томатную пасту.

На дверцу можно положить также небольшие кусочки сливочного масла или твердого сыра, которые подают на стол (чтобы они сильно не затвердевали).

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