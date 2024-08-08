Далеко не все можно хранить на дверце холодильного устройства, но при этом некоторые продукты из запрещенного списка стоят там практически у всех. Рассказываем, что нельзя хранить на дверце холодильника.
Какие продукты нельзя хранить в холодильнике на дверце
Дверца холодильника - самое теплое место в нем. Именно здесь происходят постоянные перепады температуры, когда холодильник закрывают и открывают. Это нехорошо для некоторых продуктов - они быстрее портятся, если лежат на дверце.
Вот что лучше переложить на основные полки холодильника:
- Яйца
Многие хранят их именно на дверце холодильника. Более того, лотки для яиц зачастую тоже там находятся. Но все же оставлять яйца там не стоит - переставьте их вместе с лотками на основную полку.
- Молоко и кефир
Многие ставят бутылки и пакеты с молоком или кефиром на дверцу - это удобно, так как всегда под рукой. Но это ошибка. Почему нельзя хранить молоко на дверце холодильника? По той же причине - оно быстрее испортится. Молочные продукты лучше ставить поближе к морозилке: если она вверху холодильника - на верхней полке, если внизу - то на нижней.
- Фрукты и цитрусовые
Некоторые на дверце хранят лимоны, апельсины, яблоки. Для них, как и для овощей, в холодильнике есть специальное место - называется "поддон".
- Сыр
Твердый сыр также лучше хранить на одной полке с другими молочными продуктами.
Что можно хранить в холодильнике на дверце:
- уксус;
- соусы;
- воду в бутылке;
- консервы;
- томатную пасту.
На дверцу можно положить также небольшие кусочки сливочного масла или твердого сыра, которые подают на стол (чтобы они сильно не затвердевали).
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