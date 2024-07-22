Можно даже приготовить картофель, который скоро испортится и заморозить его порциями.

Немецкая сеть супермаркетов Aldi перевернула традиционный метод хранения картофеля в прохладном темном месте. Пользователи сети смущены - это не самое распространенное для этого место.

Все началось с того, что пользователь TikTok продемонстрировал пакет картофеля из этого супермаркета, на котором указывалось, что эти овощи надо хранить при температуре ниже 5 градусов, чтобы предотвратить прорастание и позеленение. Это вызвало широкую дискуссию. Как пишет Express, Агентство пищевых стандартов также рекомендует хранение в холодном темном месте.

"Очевидно, следует поощрять хранение картофеля в холодильнике, но есть много других способов сохранить его долговечность, например хранить его в ткани или бумаге. пакеты, а не пластиковые, и убедиться, что они хранятся в темноте", - сказала изданию директор по продажам и маркетингу в Branston Люсия Вашбрук.

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По ее словам, можно даже приготовить картофель, который скоро испортится и заморозить его порциями.

По данным Out of Date, 4,4 миллиона картофеля "выбрасываются" ежедневно, что составляет 714 000 тонн в год. Все это приводит к генерации избыточных 326 000 тонн углекислого газа ежегодно, что наносит вред окружающей среде.

Где хранить продукты

Ранее УНИАН рассказывал, как правильно хранить лук. Если вы делаете это правильно, вы можете хранить его до шести месяцев.

Ранее эксперт рассказал о лучшем способе хранения сыра в холодильнике. По его словам, твердые, мягкие или хрупкие виды сыра требуют разных подходов к хранению.

В свою очередь эксперт объяснила, как правильно хранить хлеб, чтобы он не черствел.

Между тем в сети завирусился лайфхак, как хранить бананы свежими и желтыми на две недели дольше.

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