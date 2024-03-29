Грибы лучше всего очищать только тогда, когда вы собираетесь их использовать.

Грибы уже давно стали частью каждого стола - их маринуют, запекают, жарят и тушат. Несмотря на такую популярность, не все хозяйки знают, как правильно очищать грибы от грязи.

Известный шеф-повар Фреда Тисс рассказала Southern Living, что все зависит от вида этого продукта и иногда даже от способа приготовления.

"Если вы используете съедобный гриб, выращенный в бревне или деревянной стружке, как грибы шиитаке, лучше всего было бы просто обрезать нижнюю часть ножки, а затем вытереть их бумажным полотенцем", - отметила она.

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В то же время белые грибы, которые выращиваются в коммерческих помещениях можно просто обтереть сухим бумажным полотенцем. Но важно, чтобы при этом на них не было частиц компоста.

Согласно FDA, все "продукты, выращенные дома или купленные в продуктовом магазине или на фермерском рынке" следует тщательно мыть под проточной водой, но возникает вопрос: не размокнут ли грибы?

По словам шеф-повара, ключевым моментом является время. Она рекомендует грибы, выращенные в компосте, быстро промыть холодной водой, слить воду, а затем сразу нарезать и приготовить. Это позволит не только уменьшить вероятность пищевых заболеваний, но и не навредить вкусовым качествам.

Вообще грибы лучше всего очищать только тогда, когда вы собираетесь их использовать. Иначе в случае промывания у них будет время впитать лишнюю воду.

"Если вы пытаетесь пассеровать нарезанные промытые грибы, процесс приготовления займет больше времени. Для целых грибов, после того, как их промыли, вы должны высушить и нарезать их непосредственно перед приготовлением", - добавила Тисс.

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Кроме того, рассматривали, как правильно варить грибы на зиму и какие бывают способы их заготовки.

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