Ее даже можно заморозить, если знать как.

Купив или сорвав свежую дыню, вы можете хранить ее целой или разрезанной, и оба имеют преимущества и недостатки. Однако от вашего выбора зависит, как долго она будет оставаться свежей и вкусной.

Как рассказал southernliving шеф-повар Николя Бура, свежую целую дыню не следует хранить в холодильнике, пока она не созреет.

"Вы можете понюхать кожуру, и она должна пахнуть дыней, что свидетельствует о готовности", - говорит он.

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В зависимости от комнатной температуры это созревание может длиться около трех дней. Любую нарезанную дыню следует немедленно переместить в герметичный контейнер и хранить в холодильнике. Холодная среда замедлит рост бактерий и убережет плоды от быстрой порчи.

"Важно обрабатывать дыню сразу, когда она готова к употреблению, и хранить в контейнере отдельно от других фруктов, поскольку все виды фруктов имеют разные стадии и время созревания. Храня их вместе более одного-двух дней, смесь начнет портиться, будет иметь слишком сладкий запах и станет неприятной на ощупь", - сказал повар.

Сколько можно хранить дыню разрезанной

"После того, как вы разрежете дыню острым ножом, у вас есть три дня для ее хранения в холодильнике", - говорит Джим Хейги, владелец Chef's Market, кейтеринговой компании и ресторана в Среднем Теннесси.

Вы вполне можете заморозить нарезанную кубиками дыню. Для этого положите кусочки на пергамент отдельно друг от друга и уберите в морозилку. Когда они замерзнут, их надо переложить в герметичном контейнере.

"После размораживания замороженная дыня будет иметь немного более мягкую текстуру, что может сделать ее заметной при размораживании для фруктового салата", - сказал шеф-повар Энн Зиата.

Как понять, что дыня испортилась

Неправильное хранение может превратить вашу дыню в перезрелую кашеобразную массу.

"Слишком много воздуха может привести к обезвоживанию, а слишком высокая температура может привлечь бактерии. Обратите внимание на кисловатый запах, скользкую структуру или изменение цвета на более темный", - сказал Хейги.

Любое из этого может свидетельствовать, что ее надо выбрасывать. Отмечается, что для лучшего хранения цвета дыни в холодильнике можно добавить немного сока лимона или лайма.

Как выбрать дыню

Купить дыню - дело вроде бы нехитрое. Понюхал ее, покрутил в руках, продавец сказал, что сладкая и цена вроде бы подходящая - значит, надо брать. Чтобы избежать разочарований после покупки, есть еще несколько нюансов, кроме "понюхать". УНИАН рассказывал, как правильно выбрать сладкую дыню и какую лучше не брать.

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