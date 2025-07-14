Нет смысла гнаться за красивой цифрой в 10 000 шагов.

Ходьба — самый простой вид физической активности, которым несложно начать заниматься, и с которым сложно переусердствовать, однако многие люди задаются вопросом, сколько шагов нужно проходить каждый день, чтобы оставаться в форме и здоровыми. Как пишет Earth.com, данные нового исследования, опубликованного в журнале BMC Public Health, дает четкий ответ на этот вопрос.

Отмечается, что по результатам двенадцатилетнего исследования, проведённого в США, у людей с гипертонией увеличение количества шагов на 1000 в день снизило общий риск смерти на 9%, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 8%.

В то же время исследование не выявило дополнительной пользы для увеличения продолжительности жизни при количестве шагов свыше 8250 и для здоровья сердца свыше 9700.

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Эти цифры перекликаются с данными исследования 2019 года с участием пожилых женщин, в котором 7500 шагов обеспечили такое же преимущество в продолжительности жизни, как и 10 000. Это фактически подтвердило идею о том, что большинство людей могут прекратить гонку за всё большим количеством шагов, достигнув умеренного плато.

В поисках золотой середины

Прохождение от 8000 до 9700 шагов соответствует примерно (6,7–7,8 км) для среднего шага взрослого человека. На такой дистанции расход энергии составляет около 300–400 калорий, что, как отметила исследовательская группа, может помочь сбросить примерно полкилограмма (0,5 кг) в неделю при условии осознанного питания.

При этом, согласно данным Национального обследования здоровья и питания, накопление шагов в два или три дня в неделю всё же снижает риск смерти примерно на пятнадцать процентов.

При этом если вам не хватает времени на длительные прогулки, исследование предлагает шаблон: сеансы "Утренняя перезагрузка", "Прогулка в обед" и "Вечерняя релаксация" продолжительностью от десяти до пятнадцати минут каждый.

"Прогулки без лифта по лестнице, парковка подальше от магазина или ходьба во время телефонных разговоров накапливают скрытые шаги. Пробежка за продуктами с сумками в руках превращает обычные дела в силовую тренировку и одновременно повышает скорость ходьбы", - отмечается в статье.

Ранее ученые установили, сколько шагов должны проходить женщины после 60 лет.

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