Люди, не заправляющие кровать утром, могут иметь черту, которую ценят работодатели

Незаправленная постель может быть не признаком лени, а показателем креативности.

Большинство людей заправляют постель почти автоматически сразу после пробуждения. По словам психологов, этот простой ритуал помогает создать ощущение порядка и уменьшает визуальный хаос. Об этом пишет Stirile Pro TV.

Хотя на первый взгляд это может показаться признаком "небрежности", те, кто не делает этого утром, могут обладать одной из самых ценных профессиональных черт – креативностью.

Это подтверждается исследованием, опубликованным на сайте Psychological Science. Его провела исследовательница Кэтлин Вос из Университета Миннесоты. Согласно результатам, беспорядок способен стимулировать определённые зоны мозга, тогда как более организованная среда способствует осторожным и продуманным решениям.

"Нахождение в неубранной комнате способствует появлению того, в чём нуждаются компании, индустрии и общество – креативности. Беспорядочная среда, например незаправленная постель, может побуждать к отходу от традиций и строгих бытовых рутин, что способствует появлению инновационных идей", – говорится в исследовании.

Люди, которые испытывают острую необходимость заправлять постель каждое утро, часто склонны к чрезмерному перфекционизму. Даже небольшой беспорядок может вызывать у них сильную тревогу и ощущение потери контроля.

Тем не менее эксперты подчёркивают: ни одна из привычек не является "правильной" или "неправильной" – это лишь разные способы психологического функционирования.

