Мужчина продал дом с помощью ChatGPT и получил на 100 тысяч долларов больше

Его дом был продан за 954 800 долларов.

Владелец недвижимости из Флориды продал свое жилье, используя ChatGPT на всех этапах процесса - от определения цены до переговоров. Благодаря этому он получил результат, превзошедший рыночные ожидания. Мужчине удалось продать жилье на 100 тысяч долларов дороже, чем прогнозировали агенты по недвижимости, а сделку заключили всего за пять дней. Об этом пишет Gandul.ro.

Роберт Левин начал использовать искусственный интеллект в неформальном режиме, задавая вопросы о процессе продажи дома. Позже эти разговоры стали основой для комплексной стратегии. С помощью ChatGPT он управлял основными этапами продажи - анализом рынка, определением цены, продвижением и переговорами.

Отмечается, что его дом в Купер-Сити, штат Флорида, был продан за 954 800 долларов, тогда как агенты по недвижимости оценили его значительно ниже. Левин говорит, что разница заключалась в уровне уверенности в установлении цены.

Видео дня

"Когда мы встретились с риелторами, они не были уверены в цене. ChatGPT дал нам больше ясности относительно направления рынка", - отметил мужчина.

На протяжении всего процесса ChatGPT давал практические рекомендации по подготовке дома к продаже, такие как мелкие улучшения и факторы, связанные с презентацией.

"Однако использование искусственного интеллекта не было полностью автономным. Владелец участвовал в каждом этапе, задавая вопросы и принимая окончательные решения", - отмечается в материале.

По юридическим вопросам он обратился к адвокату, а практические действия, такие как организация осмотров, выполнял самостоятельно.

По мнению Левина, этот метод могут использовать и люди без глубоких технических знаний, подчеркнув, что использование ChatGPT предполагает в первую очередь диалог и формулировку соответствующих вопросов.

Однако он отметил, что роль специалистов не исчезает, но использование искусственного интеллекта может дать пользователям больше уверенности и контроля в процессе принятия решений.

