15-метровый гигант: в Индии обнаружили окаменелость самой крупной змеи в истории

Ученые обнаружили окаменелость древней змеи, размеры которой настолько внушительны, что она может соперничать с легендарным титанобоа или даже превосходить ее. Об этом пишет Daily Galaxy.

В своем исследовании ученые рассказали, что обнаружили в буроугольной шахте в регионе Панандро индийского штата Гуджарат окаменелости нового вида змеи. Исследователи назвали его Vasuki indicus.

По словам ученых, Vasuki indicus представлял собой гигантского удушающего змея, обитавшего около 56 миллионов лет назад. Он ползал по болотам на территории современной западной Индии.

Всего ученые извлекли 27 позвонков, некоторые из которых до сих пор находятся в своем первоначальном анатомическом расположении. Согласно исследованию, останки указывают на змею, которая, возможно, достигала 15 метров в длину и весила до одной тонны.

"По размерам она сопоставима с самой длинной из известных змей, когда-либо живших на Земле", - отмечают авторы исследования.

Постдокторант Индийского технологического института в Рурки и ведущий автор исследования Дебаджит Датта заявил, что Vasuki indicus была медлительным хищником. Эта змея, вероятнее всего, охотилась из засады, после чего подавляла свою добычу удушением.

Хотя змея была огромной, она не могла быть быстрой или ловкой. Также ученые рассказали, что Vasuki indicus имела широкое цилиндрическое тело, о чем свидетельствуют окаменелые позвонки, ширина которых достигает 11 см. Вероятно, ширина тела составляла около 44 см, что было достаточно, чтобы валить небольшие деревья или заклиниваться между валунами.

Новый конкурент титанобоа

В издании напомнили, что на протяжении более десятилетия титанобоа, змея длиной около 13 метров и весом более тонны, считалась крупнейшей змеей в истории. Однако недавняя находка Vasuki indicus, длина которой могла достигать 15 метров, ставит под сомнение это устоявшееся мнение.

Впервые окаменелость титанобоа обнаружили в 2009 году в колумбийской угольной шахте.

"Предполагаемая длина тела Vasuki indicus сопоставима с длиной титанобоа, хотя позвонки титанобоа немного больше, чем у Vasuki. Однако на данный момент мы не можем сказать, была ли Vasuki более массивной или стройной по сравнению с титанобоа", - заявил палеонтолог из Индийского технологического института в Рурки и соавтор исследования Сунил Баджпаи.

