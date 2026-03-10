Иран обстрелял посольство США: почему пришлось использовать старые 'Катюши', - эксперт

Возвращение советских "Катюш" свидетельствует о слабости Тегерана, отмечает военный журналист.

На днях иранские ракеты, выпущенные из советских "Катюш", атаковали территорию посольства США в Багдаде. Но введение в бой такой устаревшей техники свидетельствует о слабости Ирана, подчеркнул в комментарии для "Киев24" военный журналист Владислав Селезнев.

Как сообщило агентство Reuters, это первый обстрел дипломатического объекта за последние два года. Ситуация в иракской столице оставалась относительно спокойной с конца 2023 года, когда по комплексу выпустили семь минометных снарядов. Те атаки связывали с иранскими прокси-группами, мстившими за поддержку Вашингтоном Израиля в Газе.

Военный журналист указывает на важную деталь. Использование устаревших "Катюш" - это не случайность, ведь у Тегерана заканчивается современное ударное оружие. Арсеналы опустели, поэтому, по словам эксперта, Иран вынужден использовать то, что осталось на складах.

"Они используют все, что имеют возможность использовать. Надо отдать должное коалиции двух стран: США и государству Израиль, которые провели масштабную боевую работу по уничтожению пусковых установок, которые враг обычно использовал для нанесения ударов не только по Израилю, но и по странам Персидского залива", - отметил Селезнев.

Военный эксперт отмечает, что хаотичные атаки по странам Персидского залива являются планом Ирана, который хочет разрушить экономику соседей. Однако статистика неумолима: количество ракетных и дроновых атак стремительно падает. Данные находятся в открытом доступе, поэтому грозная иранская армия превращается в "информационный пузырь".

Даже теоретическая помощь со стороны РФ не спасет ситуацию, считает Селезнев. Эти попытки не изменят расстановку сил в регионе, который нуждается в мире для стабильности в других странах мира.

"Мы должны понимать, что чем быстрее активная фаза боевых действий завершится, в том числе путем выхолащивания ракетного и дронового потенциала иранской армии, тем быстрее вернется мир на эту землю и цены на нефть снизятся", - подытожил журналист.

Какие последние новости о ситуации в Иране

По данным Fox News, прогнозируется длительное сохранение хаоса в авиаперевозках, даже при условии прекращения конфликта на Ближнем Востоке и возобновления судоходства. На рынок авиаперевозок и в дальнейшем будут влиять действующие договоры на поставку топлива, что может привести к росту цен на авиабилеты в ближайшие недели.

Тысячи туристов, оказавшихся в Дубае из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке, сталкиваются не только с проблемами возвращения домой, но и со значительными финансовыми затратами. Отмененные рейсы вынуждают их оставаться в одном из самых дорогих туристических центров мира, оплачивая проживание в отелях, питание и новые билеты.

Кроме того, Иран атаковал немецкий полевой лагерь в Аль-Азраке, что в Иордании. В результате атаки повреждено здание казарм, принадлежащее немецкому контингенту на иорданской авиабазе, где также размещаются ВВС США.

