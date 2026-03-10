Генерал Кит Келлог в эфире Fox News 7 марта фактически подтвердил то, о чем раньше только догадывались: Пентагон серьезно рассматривает остров Харк, как ключевую цель. Наземная операция с высадкой на остров - это 100% реальность ближайших дней. И это - наиболее логичный и позитивный сценарий. Если 82-я дивизия армии США, чьи учения в Северной Каролине были внезапно отменены в прошлую пятницу, высадится на Харке, это будет шах и мат.

Остров Харк - это иранский терминал в Персидском заливе, через который проходит 90% всего экспорта сырой нефти страны - примерно 1,5-1,6 миллиона баррелей ежедневно.

Захват этого узла - это прямой удар под дых не только Ирану, но и Китаю, который получает оттуда до 19% своей нефти.

Здесь логика Пекина становится очевидной: Китай уже сейчас перешел к прямой поддержке военной машины аятолл. Всего несколько дней назад из китайского порта Гаолань вышли два танкера компании IRISL, загруженные перхлоратом натрия - это критически важный компонент для производства твердого ракетного топлива. Пекин фактически "кормит" иранские баллистические ракеты в обмен на энергоресурсы. Но как только Харк окажется под контролем США, эта лавочка прикроется мгновенно. Без нефтедолларов Тегеран не сможет платить за топливо, а Китай не станет рисковать активами ради режима, который потерял свой главный кошелек.

Захват острова позволит США взять Иран за горло без полномасштабного вторжения вглубь страны. Как только экспорт нефти перейдет под контроль авианосной группы "Джеральд Форд", у Тегерана исчезнет ресурс для финансирования прокси-сил и производства ракет. Это заставит Иран сесть за стол переговоров на условиях полной капитуляции ядерной программы. Результатом станет то, что цены на нефть в конце концов упадут до исторических минимумов из-за деблокады рынка.

То есть, война закончится не тогда, когда все придут к взаимопониманию, а тогда, когда у Ирана заберут возможность продавать нефть. Мы увидим принуждение к миру через полный энергетический аут. Это будет жестко, цены на бензин еще попьют нам крови, но это приведет к обвалу иранской военной машины.

Контроль над Харком даст США такой рычаг влияния на Китай и мировой рынок, который позволит продиктовать условия мира, устраивающие цивилизованный мир. Как только США возьмут под контроль нефтяную "иглу" Ирана, Тегеран будет вынужден капитулировать на условиях полного ядерного разоружения. Это приведет к резкому обвалу цен на нефть до 60-70 долларов, что окончательно обескровит российский бюджет и ускорит финал агрессии против Украины.

Сейчас мы видим странный откат цены на нефть до отметки 90+. Рынок затаил дыхание, пытаясь втиснуть неизбежность наземной операции в устаревшие финансовые модели. Эти 90+ за баррель – это фиксация цены перед тем, как узел будет разрублен окончательно и жестко, где правила будет диктовать уже не биржа, а десант на Харку.