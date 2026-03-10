Венгрия приняла резолюцию против членства Украины в ЕС

Согласно резолюции, Украина не должна быть принята в ЕС, поскольку страна находится в состоянии войны.

Национальное собрание Венгрии приняло резолюцию, которая отклоняет членство Украины в ЕС, дальнейшее финансирование войны и усилия по превращению Европейского Союза в военный альянс. Об этом сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети Х.

Поддержку резолюции высказали 142 депутата, против высказались 28, четверо воздержались.

Согласно резолюции, Украина не должна быть принята в ЕС, поскольку страна находится в состоянии войны, и ее вступление рискует сделать Европейский Союз прямой стороной конфликта.

Резолюция призывает правительство поддерживать международные мирные усилия, избегать отправки денег или оружия Украине и предотвращать втягивание как Венгрии, так и ЕС в войну. Документ также призывает к сопротивлению инициативам, которые превращают ЕС в военный альянс, и любым попыткам институтов ЕС обойти правило единогласия в процессе принятия решений.

Орбан против вступления Украины в ЕС

Как сообщал УНИАН, в конце января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стремление Украины к членству в Евросоюзе пока не имеет шансов на поддержку Будапешта. Он убеждал, что действующее венгерское правительство категорически против вступления Украины в ЕС.

Орбан также выразил убеждение, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский Союз. Политик также обвинил Киев в попытках повлиять на результаты будущих венгерских парламентских выборов, чтобы сменить правительство на более лояльное к Украине.

