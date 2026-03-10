Энергетическая революция: в Швеции превратят воздух и ветер в электрический газ

Швеция делает решительный шаг к полной энергетической независимости и декарбонизации промышленности.

В Швеции совместный проект трех крупных компаний – OX2, лесопромышленной группы Södra и TES – перешел в важную стадию: завод по производству e-NG (электрического природного газа), запланированный в Вере, начинает детальное концептуальное проектирование.

Если все пойдет по плану, завод может быть запущен в начале 2030-х годов и будет производить около 1,2 тераватт-часа e-NG ежегодно, пишет Világgazdaság. В ходе процесса будет улавливаться углекислый газ, образующийся при переработке древесины на целлюлозно-бумажном комбинате Södra. К нему добавят водород, полученный из возобновляемых источников энергии (например, ветра или солнца) путем электролиза.

При смешивании этих двух компонентов в ходе химического процесса получается синтетический природный газ. Проекту также помогает государство. Шведское энергетическое агентство выделило на него 16,8 млн шведских крон.

Сегодня Швеция импортирует много природного газа, в основном из Дании по трубопроводам, для обеспечения химической промышленности и других отраслей, где газ незаменим.

А вот Великобритания оказалась застигнута врасплох

Великобритания имеет в своих хранилищах запас природного газа всего на два дня, что вызвало опасения по поводу дефицитного кризиса, поскольку крупнейший в мире газовый объект был остановлен из-за конфликта на Ближнем Востоке, а Иран закрыл ключевой Ормузский пролив.

Европа гораздо лучше подготовлена к перепадам поставок, так как располагает запасами газа на несколько недель. Трейдеры воспользовались ситуацией в Соединенном Королевстве, установив премиальную цену на газ, зная, что у Британии нет другого выбора, кроме как перебивать ставки европейских конкурентов.

Таким образом, Великобритания в настоящее время платит самую высокую оптовую цену на газ в Европе. Трейдеры будут следить за температурой в Великобритании, и если похолодает, Соединенное Королевство будет вынуждено переплачивать другим странам за газ. Раньше Великобритания хранила запасы газа на срок до 12 дней, но система рухнула после того, как быстро сменявшие друг друга правительственные министры прекратили финансирование, пишет СМИ.

