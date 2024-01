Это скорее образ жизни, чем строгий план питания, поэтому некоторым людям она подойдет больше, чем обычные диеты с ограничением калорийности.

Социальные сети переполнены вирусными трендами тренировок и диет. Один из самых популярных режимов питания - это диета для похудения "5/2", и люди говорят, что она действительно работает. Но возможно ли придерживаться ее в долгосрочной перспективе? Портал Eat This, Not That спросил мнение диетолога Лизы Янг, которая рассказала все, что надо знать о диете "5/2" для похудения, а также рассказала, может ли она стать для вас надежным выбором.

Что такое диета 5/2

Диета 5/2 - это форма интервального голодания, которая включает регулярное питание в течение пяти дней в неделю и ограничение потребления калорий до 500-600 калорий в течение оставшихся двух дней. Диета 5/2 фокусируется на том, когда есть, а не на конкретном выборе продуктов, поэтому это скорее образ жизни, чем строгий план питания. Поэтому некоторым людям такой способ питания легче поддерживать по сравнению с обычными диетами с ограничением калорийности.

Полезна ли диета 5/2 для похудения?

Эта диета имеет определенные преимущества. Поскольку диета 5/2 предполагает ограничение калорий в течение двух дней в неделю, вы создаете дефицит калорий, который может привести к потере веса.

"В периоды снижения потребления калорий уровень инсулина снижается, поэтому организм использует накопленный жир в качестве топлива, и, как следствие, со временем это приводит к потере жира. Диета может быть эффективной для снижения уровня инсулина и улучшения чувствительности к инсулину", - отмечает доктор Янг.

В то же время Янг не думает, что этот метод голодания приемлем для всех в долгосрочной перспективе.

Мнения людей

Одна из пользовательниц в соцсетях, попробовав эту диету, отметила, что после двух дней голоданий "проснулась, даже не чувствуя голода ... и потеряла четыре с половиной фунта". В то же время она прибегла к этой диете перед отпуском и не планировала придерживаться ее долго.

Другой пользователь TikTok, тренер по снижению веса, также поддержал диету 5: 2, указав при этом три необходимых нюанса, которые необходимо соблюдать.

1. Во время периода нормального питания необходимо насыщать организм нужным количеством макро- и микроэлементов, а также загружать свой организм клетчаткой.

2. Если вы придерживаетесь режима нормального питания с понедельника по пятницу с днями голодания на выходные - убедитесь, что вы не устраиваете себе чит-милы или перекусы.

3. Старайтесь пить больше воды. Оставайтесь активными в выходные дни.

