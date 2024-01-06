Цель одной из диет в топе - предотвратить высокое кровяное давление.

Вопреки распространенному мнению, здоровое питание не должно иметь ничего общего с фанатичным контролем веса, пишет inverse.com.

Опубликован рейтинг лучших диет, основанный на мнениях 43 экспертов, включая врачей, дипломированных диетологов и эпидемиологов. Диеты оценивались по полноте питания, рисках и пользе для здоровья, долгосрочной устойчивости и научно обоснованной эффективности.

Лучшие диеты, по мнению экспертов

В топ-3 лучших диет вошли:

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Средиземноморская диета. Данная диета фокусируется на цельнозерновых продуктах, большом количестве фруктов и овощей, на рыбе и мясе птицы. Считается, что такое питание максимизирует все необходимые нам питательные вещества, а также приносит удовольствие от еды. Многочисленные исследования, проведенные на протяжении многих лет, изучающие влияние средиземноморской диеты, показали, что она улучшает здоровье. То есть данная диета, в первую очередь, способствует целостному здоровью, а не снижению веса.

DASH диета. Цель этой диеты - предотвратить высокое кровяное давление. Неудивительно, что она мало чем отличается от средиземноморской. Также фокусируется на нежирном белке, большом количестве цельнозерновых продуктов и ограничивает добавление сахара и насыщенных жиров. Уникальность этой диеты заключается в ограничении потребления соли. В целом исследования показали, что эта диета помогает остановить гипертонию и сохранить здоровье сердца.

Умная диета. Это смесь вышеописанных диет. Она нацелена на борьбу со снижением нейрокогнитивных функций. Отмечается, что данные о том, замедляет ли эта комбинированная диета снижение когнитивных функций или предотвращает деменцию, требуют дальнейшего изучения.

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