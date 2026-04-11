Розовые цветы подойдут для любого двора.

Розовые цветы сочетаются со всеми оттенками спектра и подходят практически к любой цветовой палитре. Сочетайте теплые розовые оттенки, такие как коралловый, персиковый и лососевый, с смесью красных, желтых и оранжевых цветов, а смелые холодные пурпурные и фуксии дополняют фиолетовые и синие цветы. Или же создайте однотонный розовый цветник с различными цветами и текстурами листьев, чтобы сделать его интересным. О быстрорастущих розовых цветах рассказал сайт Southern Living.

В южных регионах петунии являются многолетними растениями, но чаще их выращивают как однолетние растения. Эти быстрорастущие трубчатые цветы привлекают опылителей и будут радовать ваш сад цветением все лето. Они дарят разнообразие оттенков розового, от нежно-розово-лавандового цвета до цвета сахарной ваты. Они бывают в виде одиночных лепестков, полосок, а также компактных и стеблевых разновидностей, которые подойдут для любого сада. Петунии хорошо растут на полном солнце и в хорошо дренированной почве до первых заморозков.

Цинии бывают разных цветов: от ярко-красного, оранжевого, желтого и лаймово-зеленого до оттенков розового, лавандового и кремового. Комбинируйте оттенки розово-персикового, пурпурного, нежно-розового и пыльно-розового для создания впечатляющего вида. Они быстро и легко растут из семян, требуя достаточного количества прямых солнечных лучей и богатой, хорошо дренированной почвы, чтобы зацвести примерно через 60-70 дней после посадки. Удаление отцветших цветов помогает им оставаться сильными в течение всего лета, и они хорошо переносят засуху.

Посадите семена космеи на солнечное место в вашем саду, и вы, вероятно, увидите ростки в течение недели. Эти быстрорастущие однолетние растения цветут все лето до первых заморозков. Стимулируйте кустистый рост, прищипывая верхнюю пару листьев, когда растения еще молоды. Почва с высоким содержанием питательных веществ может фактически уменьшить цветение космеи, поэтому не переусердствуйте с удобрениями. Цветы космеи могут быть оранжевыми, желтыми, красными и различных розовых оттенков, от едва заметного бледно-румяного до насыщенного розового и даже светло- и темно-розовых комбинаций.

Хотя нежные бальзамины являются травянистыми многолетниками в тропических зонах, большинство из них выращивают как однолетние растения. Эти пятилепестковые цветы могут быть простыми или махровыми и бывают нескольких цветов. Они идеально подходят для тенистого сада, поскольку нуждаются в защите от сильного послеполуденного солнца. Сажайте бальзамины там, где они будут получать яркий утренний свет и тень днем. Чем больше солнца они получают, тем больше воды им требуется. Гибридные сорта, такие как SunPatiens, были выведены, чтобы выдерживать полное солнце, больше тепла и влажности, а также цвести до первых заморозков.

Существуют тысячи сортов гвоздики, которые выращивают как однолетние, многолетние и двулетние растения. Их гофрированные края выглядят так, будто их обрезали розовыми ножницами, а серебристо-серые листья длинные и узкие. Обязательно обеспечьте растениям гвоздики много света, поскольку в слишком тенистой среде они вырастают длинноногими. Если выращивать гвоздику из семян, она может зацвести в течение трех месяцев, быстро превращаясь в широкие, коврообразные кусты. Ищите розовые гвоздики всех разновидностей, а также двухцветные цветы в вашем садовом центре.

Настурции – это съедобные однолетние растения. Их выращивают не только для того, чтобы добавить цвета ландшафту, но и ради их перечного вкуса и использования в качестве красивого украшения. Для лучшего цветения выращивайте настурции на бедной или средней почве, поскольку избыточное удобрение приводит к уменьшению количества цветов. Они хорошо растут на полном солнце и дают меньше цветов в избыточной тени. Кустовые виды лучше всего подходят для клумб или подвесных корзин, а ползучие сорта – для стен и контейнеров. Розовые оттенки варьируются от бледно-кремового до насыщенного розового, и они часто бывают темнее или светлее.

Быстрорастущий однолетний алиссум придаст сладкий медовый аромат и оттенки розового альпинариям, подвесным корзинам и цветочным бордюрам. Сладкий алиссум привлекает опылителей своими цветами с весны до осени. Он растет низко и может использоваться как почвопокровное растение на солнечных или частично затененных участках вашего двора. В теплом климате защитите их от жары с помощью послеполуденной тени.

Когда сажать бархатцы на рассаду

Напомним, что бархатцы могут цвести уже в мае, если выращивать их через рассаду. Идеальным вариантом считается высадка бархатцев на рассаду в марте. Но часто на подоконниках рассада вытягивается.

Учитывая, что рассада будет готова к пересадке через 40-50 дней. То есть, если посеять семена в середине апреля, можно рассчитывать на цветы в конце мая.

