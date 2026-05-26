Аналитик предсказал, как долго продлится война в Украине

Аналитик считает, что Кремль не смог добиться прорыва на фронте и все больше полагается на массированные удары по украинской энергетике и инфраструктуре.

Россия не достигла ожидаемых результатов на фронте и все больше полагается на изнурение Украины посредством массированных ударов по инфраструктуре. Об этом заявил старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман в интервью New York Magazine.

По его словам, способ, которым российская армия ведет войну, дает все меньшую отдачу. Это стало очевидным еще в прошлом году.

"Российское руководство делало ставку на постоянное давление по всей линии фронта – не на масштабные прорывы, а на высокоинтенсивные мелкие операции на широком фронте с целью истощения украинских сил и возможного обрушения фронта. Но этого не произошло. И сейчас это выглядит еще менее вероятным, учитывая адаптацию украинских военных", – заявил Кофман.

В то же время аналитик подчеркнул, что все более серьезной проблемой становится российская ударная кампания против критической инфраструктуры Украины. Прошлой осенью и зимой Россия систематически атаковала украинскую энергосистему, электрогенерацию и газовую инфраструктуру. Это была одна из самых тяжелых зим для Украины за много лет, и часть повреждений оказалась непоправимой.

Аналитик отметил, что Россия пытается компенсировать неудачи на фронте ударами по тылу.

"Россия, похоже, делает ставку на то, что даже без прорыва фронта сможет сломить Украину ударами по инфраструктуре. История, правда, показывает, что бомбардировки без успехов на поле боя редко приносят решающий результат. Но меня все больше беспокоит рост количества российских ударных дронов – сейчас это примерно 6500 в месяц – а также увеличение использования баллистических ракет, которые трудно перехватить", – отметил аналитик.

Недавно Кофман был в Украине. Он прокомментировал, каковы сейчас настроения среди украинцев в отношении переговоров и возможного прекращения огня. По словам аналитика, "Украина объективно находится в лучшем положении, чем раньше":

"На самом деле она демонстрирует лучшие результаты, чем многие ожидали. Осенью 2024 года ситуация выглядела сложной, но затем фронт стабилизировался. Украинское политическое руководство достаточно хорошо понимает реальное положение дел, и именно поэтому нет готовности соглашаться на невыгодные или обременительные условия прекращения огня. Что касается общественных настроений, то я бы описал их как одновременно измученные и решительные. Люди не хотят бесконечной войны, но и не готовы согласиться на условия, которых требует Россия. Частично проблема заключается в том, что российская переговорная позиция остается абсолютно нереалистичной и не соответствует реальным результатам на поле боя".

По его убеждению, в Украине сейчас идет "классическая война на истощение", где обе стороны в определенной степени пытаются выиграть время.

"Но я уже некоторое время считаю, что время все меньше играет в пользу России. Россия делала ставку на больший мобилизационный ресурс, материальное превосходство и усталость Запада. Они рассчитывали либо на обвал украинского фронта, либо на крах западной поддержки Украины. Но за последние годы ни один из этих сценариев не реализовался. По моему мнению, базовый сценарий – это еще как минимум год войны, то есть конфликт, который продлится до 2027 года. Так считают и многие украинские коллеги", – заявил Кофман.

Вероятность того, что Кремль все же пересмотрит свои цели, существует. Впрочем, Кофман подчеркивает, что политическим лидерам очень трудно признать, что они не могут достичь поставленных целей, особенно после таких огромных затрат.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин может утратить возможность вести переговоры "с позиции силы" уже в ближайшие месяцы из-за проблем на фронте, экономического давления и внутренней нестабильности.

Как отметил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин, в Москве уже почти не говорят о полной победе в войне. По его словам, российская армия продолжает нести большие потери и теряет больше военных, чем способна завербовать.

