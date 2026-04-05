Настой из листьев этого цветка лечит сердце не хуже современных лекарств.

Лечебное воздействие экстрактов наперстянки пурпурной (Digitalis purpurea), которые используются для усиления сердцебиения у пациентов, страдающих сердечной недостаточностью, впервые было описано врачом и ботаником Уильямом Витерингом в 1775 году, пишет Discover Wild Life.

Витеринг попробовал чай из смеси 20 различных трав, которым угостил его известный целитель. От того чая его сердце забилось чаще. Витерингу стало интересно узнать, какой из 20 травяных ингредиентов за это отвечает, поэтому он испытал каждый по отдельности на себе.

Он определил, что листья наперстянки являются стимулятором сердечного ритма. Он с большим успехом использовал их для лечения пациентов с застойной сердечной недостаточностью, известной в его времена как водянка. Его открытие и проведенные испытания этой травы принесли ему славу и богатство.

Наиболее активные соединения растения впоследствии были идентифицированы как дигитоксин и дигоксин, и последний до сих пор используется для лечения сердечных заболеваний.

Добавим, что, как и многие другие растительные экстракты, настой наперстянки потенциально смертелен. Но он обладает терапевтическим эффектом в низких дозах, которые принимаются под тщательным контролем.

Препараты до сих пор извлекаются из растений наперстянки, хотя сейчас источником является Digitalis lanata, поскольку она содержит более высокие концентрации активных веществ.

