"AM" и "PM" - это не просто случайные буквы, соединенные вместе для обозначения времени.

Если вы один из тех людей, которые понятия не имеют, что означают "AM" и "PM", не волнуйтесь - вы не одиноки. Недавно невинный на первый взгляд вопрос вызвал у пользователей соцсети X бурную реакцию. Об этом пишет Daily Mirror.

Оказывается, "AM" и "PM" - это не просто случайные буквы, соединенные вместе для обозначения времени. "AM" - это латинская фраза, которая на самом деле означает ante merīdiem, или "до полудня/полдня", в то время как "PM" или post merīdiem переводится как "после полудня/полдня".

Любопытный пользователь X недавно ошеломил пользователей Интернета, спросив:

"Меня могут назвать глупым после этого, но что означают "AM" и "PM"?"

В итоге его невинный вопрос в конечном итоге научил тысячи людей. Хотя многие пользователи знали значения аббревиатур и были рады поделиться этими знаниями, несколько других были столь же ошеломлены и сбиты с толку. Один из таких пользователей добавил свой собственный анекдот и поделился:

"Ха-ха, моя жена только что сказала: "Почти утро и уже прошло утро?"

Один из таких пользователей сказал: "Держу пари, 5000 человек получили ответ на этот вопрос из этого поста, хотя до этого у них даже не было вопроса. Это делает пост отличным. Он заставил людей задуматься и ответить на вопрос".

При этом сарказм и насмешки были на рекордно высоком уровне в разделе комментариев, один пользователь заявил: "Трамп, пожалуйста, не прекращай финансирование образования".

Отмечается, что после расшифровки значений "AM" и "PM" возникает объективный вопрос выбора сокращения, которое следует использовать для обозначения полудня и полуночи. Time and Date называет это "главной слабостью 12-часовой системы", поскольку ни один из моментов не может быть логически определен как "до" или "после" полудня. Большинство источников по всему миру склонны обозначать полночь как 12 AM, а полдень как 12 PM.

