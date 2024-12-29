Одиозная певица также обратилась к поклонникам с призывом.

Певица родом из Украины Анна Седокова, которая поддержала путинский режим, живет в РФ и молчит о войне, показала, как ее сын отреагировал на смерть экс-супруга, который совершил самоубийство 17 декабря. Когда латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой, предательница просила не писать о нем в сети, чтобы не травмировать психику сына, но, похоже, мальчик узнал о смерти отчима.

У Гектора и баскетболиста были прекрасные отношения даже после его развода с артисткой. Поэтому для мальчика самоубийство отчима стало настоящим ударом. В своем Instagram Седокова опубликовала скриншот переписки сына с Тиммой. Мальчик написал покойному сообщение в мессенджере, в котором признался, что любит его, но текст остался непрочитанным.

"Ты умер? Но я все равно буду любить тебя. Я буду везде, где цифра 6. Ты был лучшим отцом на свете", - написал Гектор.

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В подписи к кадру предательница также обратилась к поклонникам с призывом. Она отметила, что до сих пор не понимает поступка бывшего и попросила не повторять его ошибку.

"Никогда так не делайте. Просто ради этого, как же ты так смог. У тебя же дети", - добавила молчунья.

К слову, в РФ поговаривали, что Янис покончил с собой именно из-за Анны. Он не мог пережить развод с женой, который состоялся 9 декабря, а также ходили слухи, что певица изменяла ему. Похоронили спортсмена в Риге, Латвия, 27 декабря. Одиозная звезда не приехала на прощание с экс-супругом. Она до сих пор находится в больнице с нервным срывом после смерти Тиммы.

Напомним, ранее изменщица Седокова вышла на связь после самоубийства экс-супруга и призналась ему в любви. Она отметила, что до сих пор не может поверить в случившееся.

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