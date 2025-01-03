После Рождества и Нового года неизбежны две вещи - сон и остатки еды.

Если вы не можете смириться с мыслью о повторении праздничного обеда, то остатки еды можно использовать иначе. Это позволит свести к минимуму пищевые отходы.

Издание Independent рассказало о трьох замечательных рецептов, которые позволят использовать оставшуюся после праздников еду.

Рулетики из жареной колбасы

Видео дня

Ингредиент на 16 штук:

2 ст. л. оливкового масла;

1 луковица, мелко нарезанная;

1 зубчик чеснока, мелко нарезанный;

1 ч. л. сушеных трав;

450 г вареного мяса и/или овощей;

2 ч. л. пасты чили;

2 ч. л. крем-сыра;

40 г холодного сливочного масла;

1 лист готового раскатанного слоеного теста, примерно 35 x 23 см или около 330 г;

1 яйцо, слегка взбитое;

соль и черный перец

Как приготовить:

Разогрейте оливковое масло в большой сковороде и слегка обжарьте лук с щепоткой соли на среднем огне до мягкости и полупрозрачности, около 10 минут. Добавьте чеснок и смесь трав и жарьте еще пару минут. Переложите в большую миску и остудите до комнатной температуры. Нарежьте мясо и/или овощи. Посолите и поперчите. Переложите начинку в миску с луком, добавьте пасту и крем-сыр. Натрите сливочное масло. Хорошо перемешайте. Положите лист теста на слегка посыпанную мукой рабочую поверхность короткой стороной к себе. Сложите верхний край вниз, чтобы он совпал с нижним, и слегка надавите, чтобы по центру образовалась складка. Разверните и разрежьте вдоль складки, чтобы получились два небольших прямоугольника. Сложите каждый из маленьких прямоугольников пополам по короткой стороне. Разверните и разрежьте по сгибу, чтобы получилось четыре прямоугольника 9 x 23 см. Положите четверть начинки на длинную сторону каждого прямоугольника из теста. Придавите начинку, чтобы она держалась вместе. Смажьте длинный край яйцом, затем сверните в рулет. Плотно прижмите, чтобы запечатать. Разрежьте каждое бревно на четыре равные части и переложите на подготовленный лист для выпечки. Смажьте яйцом, можно посыпать кунжутом. Выпекайте 25 минут или до золотистого цвета в духовке, разогретой до 220°C/200°C. Подавайте горячими.

Сэндвич с ветчиной и сельдереем

Ингредиенты на 1 сэндвич:

2 толстых ломтика белого хлеба;

сливочное масло;

вареная нарезанная ветчина;

2 ст. л. крема из сельдерея;

1 ч. л. майонеза;

1 ст. л. мелко нарезанной петрушки или шнитт-лука.

Для приготовления крема из сельдерея (на 4-6 человек):

сок 1⁄2 лимона;

1 ст. л. французской горчицы;

1 ст. л. дижонской горчицы;

100 г майонеза;

1 ст. л. оливкового масла;

1 ст. л. красного винного уксуса;

1⁄2 ч. л. соли;

10-12 щепоток черного перца;

1 небольшой сельдерей.

Как приготовить:

Крем из сельдерея: положите все ингредиенты, кроме сельдерея, в миску и взбейте их вместе. Натрите сельдерей на терке и перемешайте кусочки с соусом. Оставьте как минимум на час, а в идеале - на несколько часов, чтобы вкус раскрылся. Для приготовления сэндвича намажьте нижнюю часть хлеба маслом и положите ветчину ровным слоем. Намажьте кремом из сельдерея. Накройте крышкой, немного придавите, срежьте корочки и разрежьте пополам. Намажьте майонезом все открытые края сэндвича. Посыпьте рубленую петрушку на маленькую тарелку и обмакните края сендвича в зелень.

Рождественский пирог

Ингредиенты на 6 персон:

2 ст. л. оливкового масла;

2 лука-порея, вымытых и мелко нарезанных;

2 зубчика чеснока;

200 г овощей;

1 ч. л. морской соли;

2 ч. л. черного перца;

240 мл белого вина или овощного бульона;

360 мл сливок или молока, можно растительного;

1 ст. л. белой мисо-пасты;

мука для подсыпки;

320 г слоеного теста.

Для глазури:

4 ст. л. кленового сиропа;

4 ст. л. растительного молока;

4 ст. л. растительного масла

Как приготовить:

Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук-порей и чеснок и жарьте в течение 3-4 минут до мягкости. Добавьте овощи, перемешайте деревянной ложкой и готовьте еще 3 минуты. Добавьте приправы, затем влейте вино или бульон, после чего тщательно перемешайте. Готовьте еще три минуты. Добавьте сливки и мисо-пасту и варите на слабом огне 15 минут - не дайте закипеть. Через 15 минут блюдо должно стать кремообразным. Переложите начинку в 23-сантиметровую форму для пирога и оставьте остывать примерно на 25 минут. Разогрейте духовку до 180°C. Слегка посыпьте мукой чистую рабочую поверхность и раскатайте тесто до толщины около 4 миллиметров и ширины, достаточной для того, чтобы оно поместилось на блюдо для пирога. Осторожно перенесите тесто и уложите его поверх начинки, слегка надавливая на края пирога, чтобы уплотнить их и обрезать нависающее тесто. Зажмите тесто по краю, чтобы он стал рифленым. Смешайте ингредиенты для глазури в небольшой миске, затем кисточкой нанесите глазурь на верх пирога и украшения. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 30 минут, пока тесто не станет красивым и золотистым.

Ранее УНИАН рассказал о вкусной запеканке с макаронами от Мэри Берри.

Вас также могут заинтересовать новости: