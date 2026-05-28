Почему турки варят кофе на песке: секрет с 500-летней историей

Турецкий кофе – это не просто напиток, а целый ритуал с многовековой историей. И главная его тайна – в способе приготовления: на горячем песке. О том, почему именно этот метод делает кофе особенным, пишет издание Descopera.

Традиционный кофе готовят в маленьком медном горшочке с длинной ручкой – он называется чезве. Туда добавляют очень мелко молотую арабику, воду и сахар, а затем погружают сосуд в слой разогретого песка.

А именно песок нужен для того, чтобы равномерно распределять тепло вокруг чезве и не давать кофе пригореть или закипеть слишком резко. Благодаря этому напиток нагревается медленно и плавно – почти до точки кипения, но не переходя ее.

Именно такой режим нагрева позволяет полностью раскрыть аромат кофе, избежать горечи и получить ту самую густую бархатистую пену, которая является визитной карточкой турецкого кофе.

Чезве убирают с песка сразу, как только появляется пена. Затем кофе оставляют на несколько секунд – чтобы гуща осела – и наливают в маленькую чашку демитасс, примерно в два раза меньше обычной.

Важная деталь: гущу не процеживают – она остается на дне чашки и придает напитку ту самую плотную текстуру, которую невозможно получить никаким другим способом.

Турецкий кофе появился на Ближнем Востоке еще в XVI веке. В Стамбуле вокруг него сформировалась целая культура – с особыми социальными ритуалами и даже традицией гадания на кофейной гуще.

Ранее эксперты протестировали 21 сорт кофе и выбрали лучшие. Проверялось наличие акриламида, фурана, минеральных масел и тяжелых металлов. Также оценивалась информация на этикетке и качество упаковки. Специалисты даже проверили степень обжарки зерен, содержание кофеина и подлинность маркировки "100% арабика".

