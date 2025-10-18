Приправы и различные добавки — это не только способ добавить вкуса основному блюду.

Приправы и различные добавки — это не только способ добавить вкуса основному блюду. Некоторые из них содержат пребиотики, пробиотики и другие соединения, которые могут поддерживать сбалансированный микробиом кишечника, что, в свою очередь, способствует здоровому пищеварению, укреплению иммунитета и даже улучшению настроения. Портал EatingWell называет 6 эффективных и полезных добавок, которые стоит включить в свою рацион.

1. Ферментированные маринованные овощи

"Ферментированные овощи — одна из моих любимых приправ, полезных для кишечника", — говорит Аманда Соседа, магистр наук, сертифицированный диетолог. "Вы можете посыпать тако ферментированным красным луком или острым куртидо, а также добавить ферментированные маринованные огурцы в роллы и сэндвичи".

Ферментация повышает усвояемость пищи, облегчая усвоение питательных веществ и увеличивая количество соединений, поддерживающих работу кишечника. Исследования подтвердили, что она также способствует развитию кишечной микрофлоры.

Кейт Скарлата, зарегистрированный диетолог, рекомендует добавлять ферментированный продукт как минимум к двум приёмам пищи в день".

2. Квашеная капуста

Исследования подтверждают, что квашеная капуста богата пробиотиками и клетчаткой, которые способствуют здоровью кишечника. Попробуйте добавлять её в бутерброды, добавлять в салаты или подавать к мискам с зерновыми, чтобы получить яркий вкус и полезные для кишечника свойства.

3. Кимчи

"Кимчи легко добавлять в тако, сэндвичи или тосты", — говорит Роксана Эхсани, магистр наук, зарегистрированный диетолог. "Вы даже можете добавлять его в мясной фарш или использовать в качестве сальсы. Добавление всего одной-двух ложек кимчи может улучшить вкус любого блюда и одновременно поддержать здоровье кишечника".

В кимчи содержатся как пробиотики, получаемые в процессе ферментации, так и клетчатка из овощей, что делает его двойной пользой для здоровья кишечника.

4. Перец чили

Капсаицин, соединение, придающее перцу чили остроту, может помочь уменьшить хроническую боль в кишечнике. "Если употреблять капсаицин регулярно, это может привести к снижению чувствительности нервных клеток кишечника, которые воспринимают боль, что может привести к снижению болевых сигналов, передаваемых в мозг", - говорит Тамара Дюкер Фрейман, магистр наук, сертифицированный диетолог.

5. Хумус

Хумус, приготовленный из нута, содержит клетчатку, которая действует как пребиотик, питая полезные бактерии в кишечнике. Тоби Амидор, магистр наук, сертифицированный диетолог рекомендует использовать его в качестве простой замены майонеза в сэндвичах или роллах, чтобы придать им сливочную текстуру и питательные вещества, не меняя рацион.

6. Греческий йогурт

Греческий йогурт поддерживает здоровье кишечника, снабжая его пробиотиками — полезными бактериями, которые улучшают пищеварение, поддерживают здоровый микробиом и облегчают такие желудочно-кишечные проблемы, как диарея, вздутие живота и запор, показывают исследования.

"Я использую его вместо сметаны или майонеза. Или, когда мне хочется вкуса майонеза без лишних калорий, я смешиваю майонез и греческий йогурт в пропорции 50/50", - говорит диетолог Э.А. Стюарт.

Ранее ученые исследовали влияние молока, сыра и йогурта на микробиом кишечника.

