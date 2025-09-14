Врач также составил рейтинг полезных для пищеварения фруктов.

Врач-гастроэнтеролог из Гарварда Саурабх Сети, который изучал кишечник более 10 лет, считает перезрелые бананы вредными для кишечника и сам их никогда не ест. Также он составил рейтинг полезных для пищеварительной системы фруктов. Об этом пишет The Daily Mail.

По мнению Сети, не все фрукты одинаковы по полезности, а некоторые из них даже наносят вред кишечнику, например перезрелые бананы - любимый завтрак миллионов людей.

По словам специалиста, они настолько богаты сахаром, что их даже называют "батончиками Mars в желтой кожуре". Он отметил, что эти фрукты могут резко повысить уровень сахара в крови, поэтому обеспечивают меньше топлива для кишечных бактерий.

Как пишет издание, по мере созревания бананов содержание резистентного крахмала и общей пищевой клетчатки в них уменьшается, а количество сахара увеличивается.

Резистентный крахмал - это углевод, который не переваривается в тонком кишечнике, а ферментируется в толстом, действуя как пребиотик и питая полезные бактерии. Именно поэтому чуть зеленые бананы лучше для кишечника (оценка 5 из 10), тогда как перезрелые попали в "черный список" врача.

А вот киви, по словам Сети, - замечательный фрукт для здоровья кишечника: один плод содержит около 2 г клетчатки. Она образует в кишечнике гель, облегчает запоры и нормализует стул.

Первое же место среди полезных для кишечника фруктов Сети отвел чернике, за которой сразу следует гранат. По его словам, эти фрукты богаты антиоксидантами, которые помогают организму бороться со свободными радикалами, что издавна связывают с таким заболеванием, как диабет.

Гранаты также содержат элаготанины - мощный тип полифенола, который может помочь уменьшить воспаление в организме.

В исследовании, которое провели диетологи из Университета Барселоны, участники, которые употребляли пищу с высоким содержанием полифенолов (темные ягоды, какао, оливковое масло), имели на 46 процентов более низкий риск развития сердечных заболеваний, чем те, кто потреблял их очень мало.

Далее в рейтинге полезных для кишечника фруктов идут дыни, груши и яблоки. Между тем виноград и апельсины получили лишь 2-3 балла из 10.

Виноград в основном состоит из воды, он богат витамином С и калием, и, как было показано, уменьшает воспаление. Но, как отмечается, в целом он имеет низкую пищевую ценность по сравнению с другими фруктами.

Хотя апельсины содержат много витамина С, фолиевой кислоты и антиоксидантов, которые могут помочь укрепить иммунную систему и бороться с инфекцией, известно также о рисках потребления этого фрукта. Исследование, опубликованное в Британском журнале дерматологии, выявило влияние потребления большого количества цитрусовых на заболевания кожи.

Тем не менее, витамин С необходим для поддержания здоровья кожи, кровеносных сосудов, костей и хрящей, а его недостаток может привести к цинге.

