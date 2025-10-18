Эксперты утверждают, что натрий может нейтрализовать горечь и усилить ощущение сладости.

Необычный кофейный лафйхак набирает обороты. Этот трюк может сделать ваш утренний напиток более мягким без сахара и сливок.

Fox News пишет, что соль может уменьшить горечь и усилить естественную сладость.

По мнению экспертов, соль не только приправляет пищу, но и уравновешивает вкус, если ее использовать в умеренных количествах. В кофе небольшое количество соли может нейтрализовать горечь, воздействуя на определенные вкусовые рецепторы на языке, не маскируя вкус, как это делают сахар и сливки.

В ходе нескольких исследований обнаружено, что натрий может смягчить горечь определенных соединений, усилить восприятие сладости и в целом улучшить общий вкусовой баланс.

"Смягчение солью горечи и насыщенности происходит за счет того, как работают вкусовые рецепторы. Это результат работы пищевой науки, сахар не нужен", - сказал консультант по пищевым технологиям из Нью-Джерси Эд Маккормик.

Хизер Перри, двукратная чемпионка США по приготовлению кофе и генеральный директор Klatch Coffee в Южной Калифорнии, сказала, что достаточно небольшого количества соли, чтобы повлиять на вкусовые рецепторы и подать сигнал мозгу о том, что вкус менее горький. При этом она указала, что высококачественные свежеобжаренные зерна не нуждаются в такой помощи.

"Добавление соли может фактически замаскировать спектр вкусов, над созданием которого так усердно работал ваш обжарщик", - отметила эксперт

Джанель Бобер, диетолог-нутрициолог из Колорадо, рассказала, что щепотка соли не приносит никакой пользы для электролитного баланса.

"Кофе обладает слабым мочегонным эффектом, который гораздо более выражен, поэтому добавление щепотки соли никоим образом не компенсирует это", - сказала Бобер.

Она отметила, что щепотка соли вряд ли повлияет на потребление натрия большинством людей, но предупредила, что людям с гипертонией или заболеваниями почек следует избегать ее.

По сравнению с сахаром или сливками, добавила Бобер, "соль добавляет вкус без калорий, поэтому, если вы хотите уменьшить потребление сахара или калорий или сосредоточиться на содержании жира, соль будет предпочтительным средством для придания вкуса, не влияющим на другие компоненты".

