Многие люди не могут начать день без кофеина. Утренняя чашка кофе заряжает энергией, кроме того, этот напиток также богат антиоксидантами, которые защищают от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Однако кофе может также крайне негативно влиять на организм, пишет The Telegraph.
1. Кофеин может повышать уровень кортизола
"Высвобождая кортизол и адреналин, кофеин имитирует реакцию на стресс, повышая частоту сердечных сокращений, артериальное давление и концентрацию внимания. Он также блокирует аденозин, который обычно способствует спокойствию и сонливости", говорит доктор Анна Саймондс.
Доктор Саймондс объясняет, что "если вы пьёте его, когда испытываете тревогу или когда уровень кортизола достигает своего естественного пика — примерно с 7 до 8 утра, — вы, по сути, удваиваете стрессовую реакцию". Это может привести к беспокойству, нервозности и скачущим мыслям.
В идеале избегайте употребления кофе натощак; в идеале подождите 60–90 минут после пробуждения. Придерживайтесь нормы одной-двух чашек в день (до 200 мг кофеина).
2. Он нарушает глубокий сон
Исследование, опубликованное в журнале Communications Biology, показало, что у людей, которым давали 200 мг кофеина (примерно две чашки кофе) за несколько часов до сна, наблюдалось снижение дельта-волн мозга, связанных с глубоким сном, и увеличение бета-волн, связанных с бодрствованием. Кофеин также переводил мозг в состояние "критичности" — повышенной бдительности, — что потенциально мешало восстановлению.
"Глубокий сон жизненно важен для выведения продуктов жизнедеятельности из мозга, роста и восстановления тканей. Хроническое сокращение глубокого сна может увеличить риск развития деменции", - говорит доктор Элли Хэр
Важны как время приёма кофеина, так и доза. "Согласно последним исследованиям, 100 мг кофеина (около одной чашки) за четыре часа до сна обычно не влияют на сон", — говорит доктор Хэр. "Но 400 мг в течение 12 часов могут значительно изменить архитектуру сна".
3. Кофе может повысить уровень холестерина
Кофе содержит натуральные соединения, называемые дитерпенами, которые связаны с повышением уровня холестерина ЛПНП — "плохого" типа, который закупоривает артерии.
"Нефильтрованный кофе, такой как эспрессо, богат дитерпенами, в частности кафестолом и кахвеолом, которые влияют на белки, выносящие холестерин ЛПНП [плохой] из кровотока", — говорит доктор Сэм Фирузи, консультант по интервенционной кардиологии в HCA Healthcare UK. "В результате уровень ЛПНП повышается".
Согласно исследованию "Питание, метаболизм и сердечно-сосудистые заболевания", наибольшее количество дитерпенов содержится в турецком кофе, за ним следуют некоторые виды кофе, заваренные в кофемашинах, и эспрессо. Фильтрованный и растворимый кофе содержат их очень мало, поскольку фильтрация удаляет эти соединения.
4. Он может блокировать усвоение витаминов
"Некоторые исследования показывают, что даже одна чашка кофе с богатой железом пищей может снизить усвоение витаминов на 30–40%", — говорит Бини Суреш, руководитель отдела питания, диетологии и терапии в клинике Кливленда в Лондоне. "Это особенно актуально для людей с риском дефицита железа, например, вегетарианцев".
Будучи лёгким мочегонным средством, кофеин также увеличивает выведение с мочой водорастворимых питательных веществ и минералов, включая витамины группы B, витамин C, кальций и магний.
Лучше избегать кофе во время еды, особенно с богатыми железом блюдами, такими как жареная говядина или чечевичный суп. "Подождите не менее часа до или после еды или приёма добавок", — говорит Суреш.
5. Он нарушает пищеварение
Кофеин стимулирует выработку пищеварительных гормонов, ускоряя процессы в толстой кишке. Другое вещество в кофе, хлорогеновая кислота, запускает "гастроколический рефлекс" – волнообразную реакцию, продвигающую пищу по кишечнику. Если вы склонны к проблемам с пищеварением, это может спровоцировать появление симптомов.
Кофе также может усилить изжогу. Кофеин стимулирует выработку желудочной кислоты и расслабляет клапан в верхней части желудка, увеличивая риск рефлюкса.
Если вас беспокоят рефлюкс или спазмы, избегайте употребления кофе натощак. "Попробуйте выпить меньший объём кофе или холодный кофе, который, как правило, менее кислый и лучше переносится", – советует Суреш.
6. Он мешает действию лекарств
"Кофеин может взаимодействовать со многими лекарствами", — говорит фармацевт Дебора Грейсон. "Он может усиливать или нейтрализовать действие лекарств, а также изменять процесс их переработки в печени, что приводит к повышению уровня кофеина и увеличению риска побочных эффектов".
Так, кофеин добавляют во многие обезболивающие для повышения их эффективности, а употребление кофе может еще больше усилить их действие.
Соблюдайте интервал в один-два часа между приемом кофе и приемом лекарств и проконсультируйтесь с врачом.
7. Он подвергает вас воздействию микропластика
Исследование, проведенное учеными из Бирмингемского университета, показало, что кофе на вынос из крупных сетей содержит значительное количество микропластика — мельчайших фрагментов пластика, выделяющихся из упаковки, которые могут накапливаться в организме и наносить вред здоровью.
"Если вы пьете кофе на ходу, берите многоразовую чашку", — советует Эрика Чирино из Коалиции по борьбе с загрязнением пластиком. "Выбирайте посуду из нержавеющей стали, керамики или стекла и избегайте пластиковых крышек. Дома используйте керамическую или нержавеющую сталь, а также фильтры из переработанной бумаги".
