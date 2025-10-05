Даже щепотка корицы превращает простую чашку кофе в источник питательных веществ.

Врач-гастроэнтеролог Саурабх Сетхи назвал корицу одним из трёх ингредиентов, которые можно добавить в чашку кофе для повышения его полезных свойств. Как пишет DailyMail, он утверждает, что даже щепотка корицы превращает простую чашку кофе в настоящий источник питательных веществ.

В своем Instagram он объяснил, что корица богата антиоксидантами. Употребление в пищу продуктов, богатых антиоксидантами, таких как фрукты и овощи, а также корица, позволяет снизить окислительный стресс и риск развития неизлечимых заболеваний и состояний.

"Всего лишь щепотка корицы может помочь снизить скачки сахара в крови и добавить мощные антиоксиданты", - заявил Сетхи.

Еще одним полезным ингредиентом для кофе Сетхи назвал масло МСТ, которое получают путём экстракции и очистки из кокосового или пальмоядрового масла.

"Оно даёт стабильный заряд энергии и поддерживает здоровье мозга", - сазал Сетхи.

В статье, опубликованной в журнале The Conversation, диетолог Розмари Стэнтон объяснила, почему масло МСТ считается стимулятором метаболизма.

"В отличие от большинства жиров, которые всасываются в кровоток, масло МСТ всасывается непосредственно в печень. Это означает, что оно может использоваться в качестве топлива быстрее, чем другие жиры", - рассказала она.

Последняя, и самая вкусная добавка в кофе, в списке доктора Сетхи - это порошок темного шоколада.

"Он богат полифенолами и питает полезные кишечные бактерии. На самом деле, исследования показывают, что эти полифенолы в шоколаде могут помочь увеличить уровень полезных кишечных бактерий, таких как лактобактерии и бифидобактерии", - утверждает диетолог.

