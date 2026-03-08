Как вырастить чеснок на балконе: садовница рассказала, что нужно знать

Как и с огорода, чеснок из контейнера можно употреблять в виде зелени или головок.

Для выращивания овощей не нужны гектары земли. Даже если у вас ограниченное пространство, например, есть только солнечная терраса или балкон, вы все равно можете вырастить определенные фрукты или овощи, пишет martha stewart.

Отличный пример - чеснок. В статье указано, что его можно выращивать в контейнере. По словам садовницы и автора книги "Как выращивать собственную еду" Анджелы Джадд, луковицы меньшего и среднего размера лучше всего растут в контейнерах, поскольку им не нужно много места.

Для посадки она советует покупать чеснок у местного производителя, причем выбирать сорта, которые подходят для вашего региона.

Видео дня

"Я рекомендую сорта с мягким стеблем для более теплого климата, поскольку они переносят мягкие зимы и, как правило, дольше хранятся. Сорта с твердым стеблем лучше растут в более холодном климате", – говорит она.

Как и когда сажать

Лучше всего высаживать чеснок в контейнер осенью.

Подготовьте контейнер. Выберите чистый горшок с только что обновленной почвой.

Разломайте луковицу на зубчики. Вы получите около десяти зубчиков, из каждого из них вырастет головка.

Сажайте каждый зубок в почву вертикально. При этом притупленный конец направляйте вниз, а ростковый, острый, – вверх.

Прикройте зубчики землей и хорошо полейте.

Выбор контейнера

Поскольку ваш чеснок проведет весь свой жизненный цикл в одном контейнере, важно выбрать правильную емкость.

"Глубина имеет наибольшее значение. Чесноку нужно пространство для развития корней, прежде чем начнет формироваться луковица. Используйте контейнер глубиной не менее 30 сантиметров с отличным дренажом", - рассказала Джадд.

Инструкции по уходу

Ухаживать за чесноком легко, если знать основные требования к освещению, почве и воде.

Для наилучших результатов требуется полное освещение. Это растение собирает солнечную энергию путем фотосинтеза, а затем превращает ее в крахмал, который хранит в луковице.

"В контейнере солнечный свет становится еще более важным, поскольку растение имеет ограниченную корневую зону", – говорит Джадд.

Она рекомендует ежедневно обеспечивать чесноку не менее шести-восьми часов прямого солнечного света.

"В очень жарком климате чесноку полезно большое количество зимнего и ранневесеннего солнца, но как только становится жарко, ему нужна послеобеденная тень", – добавила садовница.

Регулярный полив тоже очень важен, особенно при контейнерном выращивании. Стоит позаботиться о том, чтобы удавалось поддерживать стабильную влажность почвы, говорит Джадд, и в то же время чтобы воды было не слишком много. Здесь может пригодиться капельное орошение.

Почвенная смесь должна быть богата питательными веществами, целесообразно будет добавить перлит, пояснила эксперт.

Сбор урожая

Чеснок можно употреблять, не дожидаясь, пока созреют луковицы. Вкусными и полезными будут уже сами зеленые листья, которые выпустит растение.

Луковицы же будут готовы примерно в середине лета, когда листья начнут немного вянуть. Тогда нужно просто выкопать их, удалить лишнюю почву и просушить. Хранить в прохладном месте, как можно дальше от прямых солнечных лучей.

Ранее УНИАН рассказывал, как вырастить клубнику из семян. Отмечалось, что сначала нужно правильно подобрать семена, вырастить из них рассаду в помещении, закалить ее, после чего пересадить в открытый грунт.

Вас также могут заинтересовать новости: