Ошибка нашей привычки: эксперты призывают навсегда забыть о стирке при 40 градусах

С появлением современных порошков и гелей правила полностью изменились.

Современные моющие средства меняют правила игры – стирка при высоких температурах перестала быть необходимостью. Эксперты объясняют, почему стоит сделать ставку на более низкие значения и как подобрать подходящую программу под тип одежды.

На протяжении многих лет температура 40°C считалась универсальным выбором для ежедневной стирки. Сегодня специалисты подчеркивают, что это скорее вопрос привычки, чем фактической необходимости, пишет Ofeminin.

Стирка при 40°C:

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не всегда эффективно устраняет бактерии и запахи,

ускоряет износ тканей,

генерирует более высокое потребление электроэнергии, чем низкотемпературные программы,

не дает явного преимущества перед стиркой при 30 °C, если мы используем современные детергенты.

Стирка при 90°C - только в исключительных случаях

Программы стирки при 90 °C сегодня применяются в основном в случае очень сильных загрязнений или медицинского текстиля. Высокие температуры:

разрушают структуру материалов,

приводят к более быстрому износу одежды,

значительно увеличивают потребление энергии,

не являются необходимыми для эффективного удаления микроорганизмов в домашних условиях.

Оптимальные температуры стирки по мнению экспертов

Текущие рекомендации ясны:

20–30°C – оптимальная температура для ежедневной стирки большинства вещей,

30°C – универсальная программа для легких загрязнений,

40°C – для более загрязненных вещей или полотенец,

60°C – для нижнего белья, полотенец и текстиля, требующего гигиенической чистоты,

90°C – исключительно в особых случаях.

Специалисты подчеркивают, что сегодня ключевое значение имеют качество моющего средства и подходящая программа стирки, а не сама температура.

Спортивная одежда имеет специальные требования

Спортивная одежда, особенно изготовленная из синтетических материалов, требует особого подхода:

лучше всего стирать при 30°C,

использовать специализированные детергенты, удаляющие запахи,

избегать высоких температур, которые разрушают эластичные волокна.

Современные технологии меняют подход к стирке

Традиционное убеждение, что "чем теплее, тем чище", уходит в прошлое. Современные моющие средства позволяют эффективно стирать даже при низких температурах, что выражается в защите тканей и экономии энергии.

На практике для большинства вещей лучшим выбором является 30°C. Более высокие температуры – 40 и 90°C – должны применяться только в обоснованных случаях.

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