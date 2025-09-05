Отказ от кофеина повлечет за собой и положительные, и отрицательные последствия для здоровья.

Если вы решили отказаться от кофеина, а следовательно, от кофе, то это может иметь определенные негативные и положительные последствия для организма, пишет Eatingwell.

Отмечается, что в зависимости от степени зависимости от кофеина, могут появиться симптомы абстиненции, ведь кофеин - это своего рода наркотик. Поэтому лучше всего отучать себя от кофе и других напитков с кофеином постепенно.

1. Головные боли

Кофеин - это палка о двух концах, когда речь идет о головной боли. Ведь с этим неприятным симптомом связано не только потребление кофеина, но и его отмена.

Регулярное употребление кофеина может привести к увеличению жесткости кровеносных сосудов, что приводит к уменьшению кровотока. Когда вы перестаете пить кофе, кровеносные сосуды возвращаются к своему обычному состоянию, и это может временно вызвать головную боль. Чтобы облегчить ее, эксперты советуют избегать экседрина и других препаратов, содержащих кофеин.

2. Закреп

Кофе стимулирует пищеварительную систему. Исследователи считают, что это, вероятно, связано с тем, что кофеин взаимодействует с микробами, которые живут в кишечнике. Это означает, что отказ от кофеиносодержащих продуктов может снизить активность этой части пищеварительного тракта.

Проблему легко устранить, потребляя много воды и клетчатки в виде фруктов, овощей, орехов, цельнозерновых продуктов.

3. Вялость

Кофеин - это стимулятор, поэтому, вероятно, несколько дней после отказа от него вы будете чувствовать незначительный спад энергии. Рассказывают также о таких побочных эффектах отмены кофеина, как снижение бдительности и активности, сонливость, ощущение головокружения.

Чтобы уменьшить вероятность возникновения этих неприятных симптомов, сокращать потребление кофеина стоит постепенно. Например, сначала перейдите на латте с половиной дозы кофеина, прежде чем окончательно отказаться от кофе.

4. Потеря веса

Если вы пьете кофе с сахаром и сливками или сладкие напитки с содержанием кофеина, то отказ от них будет способствовать потере веса.

Чашка кофе с 2 столовыми ложками жирных сливок и 2 чайными ложками сахара содержит около 130 калорий. Многие популярные кофейные напитки содержат много добавленного сахара. Поэтому отказ от кофеина также может означать исключение избытка добавленного сахара.

5. Исчезновение нервозности, расслабленность

Отказавшись от кофеина, вы можете почувствовать, что исчезла нервозность, и это может быть полезным для преодоления стресса.

Раздражительность и беспокойство, которые вы испытывали в течение длительного времени, могут исчезнуть или уменьшиться, если просто отказаться от кофе.

Вы еще будете чувствовать определенную тревогу, как только перестанете употреблять кофе, но со временем ваше настроение выровняется.

6. Улучшение качества сна

Эксперт по сну Майкл А. Гранднер объяснил, что кофе имеет прямое влияние на циклы сна и бодрствования нашего организма, и он остается в нашем организме часами. Это означает, что чашка кофе или другого напитка с кофеином, которую вы выпили после обеда, может быть причиной беспокойной ночи.

Отмечается, что отказ от кофеина по крайней мере за 9 часов до сна снижает риск его нарушения и помогает организму понять, когда ему нужно отдыхать.

Гранднер также отметил, что вам на самом деле не нужна чашка кофе, чтобы зарядиться утром энергией - ваш организм делает это естественным путем, поэтому отказ от кофеина не обязательно оставит вас подавленными на весь день. Он советует попробуйте заменить кофе травяным чаем, если вам нравится ритуал теплого напитка для начала дня.

7. У вас станут белее зубы

Американская стоматологическая ассоциация считает кофе и газировку - с кофеином или нет - одними из самых вредных продуктов для зубов, поскольку оба могут разрушать вашу эмаль. К тому же отказ именно от кофе будет способствовать белизне зубов.

Ранее УНИАН рассказывал, когда лучше всего пить кофе для поддержания энергии, пищеварения и здорового сна. Отмечалось, что лучше всего употреблять этот напиток за 60 минут до тренировки или той или иной физической активности. Для лучшего пищеварения следует употреблять кофе после завтрака, а для спокойного сна стоит прекратить употреблять кофеин по крайней мере за восемь часов до него.

