Кофе является любимым напитком многих людей.

Кофе является одним из самых популярных напитков в мире, ведь он дает энергию, улучшает спортивные результаты и ускоряет пищеварение, однако он имеет и недостатки. К примеру, если пить кофе перед сном, то это может помешать вам заснуть. Поэтому в verywell health назвали лучшее время для употребления кофе, опираясь на научные исследования.

Лучшее время для энергии

Кофе известен благодаря своим энергетическим свойствам, поэтому может вам предоставить дополнительный заряд энергии перед тренировкой. Поэтому лучше всего употреблять кофе за 60 минут до тренировки или той или иной физической активности.

Лучшее время для пищеварения

Не стоит рассчитывать на кофе, чтобы поддерживать регулярное пищеварение, однако он может быть полезным во время кратковременных приступов запора.

Видео дня

Поэтому для пищеварения следует употреблять кофе после завтрака, ведь это помогает стимулировать пищеварение после еды.

"Кофеин в кофе стимулирует работу кишечника. Употребление кофе может быстро привести к опорожнению, иногда в течение нескольких минут или часа. Однако этот эффект может усилить симптомы диареи у некоторых людей", - предупредили в издании.

Лучшее время для сна

В verywell health советуют прекратить употреблять кофеин по крайней мере за восемь часов до сна, чтобы кофе не мешал засыпанию. Поэтому лучше пить кофе в утренние часы.

"Например, если вы ложитесь спать в 22:00, вам следует прекратить употреблять кофе до 14:00. Люди, которые более чувствительны к кофеину или имеют проблемы со сном, должны быть ещё более осторожными с кофеином, особенно во второй половине дня", - предупредили в материале.

Другие интересные материалы о кофе

Ранее врачи рассказали, что полезнее для фигуры и здоровья - кофе или цикорий. Известно, что кофе готовится из обжаренных молотых зерен. В то же время цикорий добывают из цветочного растения, которое относится к семейству одуванчиковых.

Также ученые открыли неожиданный эффект кофе. По их словам, этот напиток делает более устойчивыми к антибиотикам бактерии в кишечнике. Таким образом эти изменения могут блокировать проникновение антибиотиков, помогая бактериям выжить.

Вас также могут заинтересовать новости: