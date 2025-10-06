Эксперты объясняют, на какие приборы стоит обратить внимание, чтобы сократить расход электроэнергии.

Если вы хотите снизить счета за электроэнергию, проверьте свой дом на наличие "скрытых пожирателей энергии" — устройств, которые потребляют больше, чем им положено, и способствуют излишнему расходу.

Сокращение энергопотребления не означает жертвы — это вопрос точности. Счета за электричество не показывают детализацию расходов, как банковские или кредитные выписки, но есть способы определить, какие приборы, системы и привычки повышают ваши счета, пишет RACV.

Большинство энергоемких приборов либо нагревают, либо охлаждают, либо длительно вращают двигатели (например, холодильники и насосы для бассейнов). Начав именно с них и добавив базовые меры энергоэффективности — такие как герметизация щелей и утепление, — вы сможете сделать дом значительно дешевле в эксплуатации. При обновлении старой техники обращайте внимание на Energy Rating Labels — наклейки с рейтингом энергоэффективности. Чем выше количество звёзд, тем экономичнее прибор.

Главные "пожиратели энергии" в доме

Если вы думаете, что ваш счёт за свет растёт из-за чайника или микроволновки — не спешите. Основной прожорливый монстр прячется в другом месте.

В Австралии средняя цена на электроэнергию для домовладельцев составляет около 0,25–0,45 австралийских доллара за кВт·ч (25–45 центов). Это примерно 5,5₴ — 9,9₴ за кВт·ч при курсе 1 AUD ≈ 22 грн.

В Украине для домохозяйств базовый тариф составляет 4,32 ₴/кВт·ч. При наличии двух- или трёхзонных счётчиков ночью тариф может быть ниже, например 2,16 ₴/кВт·ч ночью при двухзонном тарифе.

Таким образом, австралийцы в среднем платят за электроэнергию по ~5,5–9,9 грн/кВт·ч, а украинские домохозяйства — ~4,32₴/кВт·ч (в базовом режиме).

Отопление и охлаждение

Во многих домах, особенно в холодное время года, отопление и охлаждение составляют около 40% энергопотребления, по данным Министерства по вопросам изменения климата, энергетики, окружающей среды и водных ресурсов Австралии (DCCEEW). Что повышает расход энергии:

Старые или неэффективные системы газового отопления или электрические обогреватели.

Обогрев или охлаждение всего дома, когда нужно лишь несколько комнат.

Чрезмерный нагрев или переохлаждение помещений.

Плохое утепление: сквозняки, одинарные окна, тонкая или отсутствующая изоляция.

Как сэкономить?

Устраните утечки тепла. Герметизируйте двери, окна, плинтусы, вентиляционные отверстия. Простые уплотнители и поролоновые ленты снижают теплопотери.

Герметизируйте двери, окна, плинтусы, вентиляционные отверстия. Простые уплотнители и поролоновые ленты снижают теплопотери. Утеплите и затените дом. По данным Департамента энергетики штата Виктория (DEECA, Австралия), почти 60% домов либо не имеют потолочной изоляции, либо утеплены недостаточно. Обновление утепления может сэкономить около 400 австралийских долларов в год.

По данным Департамента энергетики штата Виктория (DEECA, Австралия), почти 60% домов либо не имеют потолочной изоляции, либо утеплены недостаточно. Обновление утепления может сэкономить около 400 австралийских долларов в год. Поддерживайте разумную температуру: 18–20°C зимой и 25–27°C летом. Каждый лишний градус добавляет до 10% энергопотребления.

18–20°C зимой и 25–27°C летом. Каждый лишний градус добавляет до 10% энергопотребления. Регулярно обслуживайте системы. Чистите фильтры и проводите сервисное обслуживание кондиционеров.

Горячая вода

Нагрев воды может составлять более 20% общего энергопотребления, по данным DCCEEW. Избегайте долгих душей — цель 4 минуты. Старые электрические бойлеры особенно затратны, если установлен слишком высокий термостат.

Температура в накопительных бойлерах должна достигать 60°C, чтобы предотвратить рост бактерий вроде легионеллы, но на кранах — не выше 50°C, с помощью термостатического клапана. Что повышает расход:

Неэффективные водонагреватели.

Долгие душевые сеансы и душевые с высоким напором.

Потери тепла через неутеплённые трубы и баки.

Использование горячей воды для мелких задач.

Как сэкономить?

Установите тепловой насос для нагрева воды. Он потребляет лишь часть энергии обычных систем.

Он потребляет лишь часть энергии обычных систем. Поставьте экономные душевые насадки.

Используйте холодную воду там, где это возможно. Современные моющие средства эффективны и без нагрева.

Современные моющие средства эффективны и без нагрева. Настройте таймеры. При наличии солнечных панелей включайте нагрев воды днём.

Холодильники

Холодильники работают круглосуточно, поэтому потребляют много энергии. Старый или второй холодильник может удвоить расходы. Причины перерасхода:

Старые, неэффективные модели с изношенными уплотнителями.

Слишком низкая температура.

Избыточное количество холодильников или морозилок.

Как сэкономить?

Обновите модель. Холодильник старше 10 лет стоит заменить.

Холодильник старше 10 лет стоит заменить. Разместите правильно. Избегайте установки рядом с духовкой или на солнце.

Избегайте установки рядом с духовкой или на солнце. Настройте температуру: холодильник — 3–5°C, морозилка — −15…−18°C.

холодильник — 3–5°C, морозилка — −15…−18°C. Следите за герметичностью дверей.

Стиральные и сушильные машины

Современные модели стали значительно экономичнее, но неправильное использование всё ещё тратит массу энергии.

Как сэкономить?

Стирайте в холодной воде. Это экономит до 10 раз больше энергии.

Это экономит до 10 раз больше энергии. Сушите бельё естественным образом. Это бесплатно и щадит ткань.

Это бесплатно и щадит ткань. Если используете сушилку, выбирайте тепловой насос.

Очищайте фильтры. Засорённые фильтры удлиняют цикл и повышают риск возгорания.

Освещение

Освещение составляет около 5% энергопотребления, но при использовании старых ламп может быть значительно выше.

Как сэкономить?

Переходите на LED. Они потребляют на 75% меньше энергии и служат дольше.

Они потребляют на 75% меньше энергии и служат дольше. Используйте датчики движения, таймеры и диммеры.

Замените старые встроенные светильники на IC-rated LED, которые не нарушают теплоизоляцию.

Варочные панели и духовки

Индукционные панели становятся популярной альтернативой газовым. Они быстрее, безопаснее и эффективнее.

Как сэкономить?

Индукция — ваш друг. Нагрев идёт прямо в посуде, без потерь.

Нагрев идёт прямо в посуде, без потерь. Используйте крышки и следите за уплотнением духовки.

Для мелких задач используйте микроволновку, аэрогриль или мультиварку.

И всегда стоит помнить, что даже выключенные устройства продолжают потреблять энергию. Поэтому важно отключать устройства полностью, вынимая провод из розетки. Также эксперты советуют подключать устройства через "умные розетки", чтобы контролировать потребление.

