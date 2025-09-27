Назван простой лайфхак, который продлит работу смартфона: всего одно действие

На Android, как и на iOS, есть темный режим, который можно включить в настройках. Он не только снижает нагрузку на глаза, но и экономит заряд батареи.

Порой, нет ничего более раздражающего, чем наблюдать, как батарея вашего телефона разряжается на глазах. Однако существует простой способ, который поможет вашему любимому девайсу оставаться заряженным гораздо дольше, чем обычно.

Рассказываем, как можно быстро продлить срок службы работы смартфона, активировав всего одну настройку. Она и зарядку сэкономит – и вас никак не ограничит.

В чем заключается лайфхак

В вашем смартфоне почти наверняка есть темный режим (Dark Mode) – это такой режим работы, в котором интерфейс и фон приложений становятся темными, а текст и иконки – светлыми. Темные режимы есть в самым популярных соцсетях, мессенджерах и приложениях – и это неспроста.

Видео дня

Эффект будет заметен только на тех смартфонах, где установлена OLED-панель – благо, в 2025 году она уже стала нормой. В OLED-дисплее каждый пиксель подсвечивается отдельно, поэтому экран, отображающий полностью черный цвет, практически не потребляет энергию.

Другой тип дисплеев, жидкокристаллический (IPS), характерен для бюджетных Андроидов и старых Айфонов. В них подсветка обеспечивается светодиодами, расположенными за (или сбоку) от матрицы, поэтому отображаемый цвет не влияет на заряд батареи.

Как включить темный режим на смартфоне

Включение темного режима на Android и iPhone различается, но в целом и там, и там это процедура на одно действие. Вот инструкции для каждой из платформ:

на iPhone : откройте "Настройки"→ найдите пункт "Экран и яркость", → выберите "Темное", чтобы включить темный режим.

: откройте "Настройки"→ найдите пункт "Экран и яркость", → выберите "Темное", чтобы включить темный режим. на Android : откройте "Настройки" → выберите "Экран" → включите параметр "Темная тема".

Подсчеты показывают, что разница между стандартной светлой темой и темным режимом вполне ощутима – экономия заряда может достигать 10–15%. К тому же темный интерфейс снижает нагрузку на глаза, что делает его еще более полезным.

Стоит помнить, что экономия заряда батареи – это комплексный подход. Для увеличения времени работы рекомендуется временами проводить калибровку аккумулятора. УНИАН рассказывал, как правильно заряжать смартфон, чтобы батарея не умерла через год.

Также мы делились лайфхаком, как быстро очистить динамик телефона. Иногда достаточно воспользоваться бесплатной программой для очистки звука. А займет этот процесс 5 минут от силы.

Вас также могут заинтересовать новости: