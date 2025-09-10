Утверждается, что отключение таких устройств от сети позволит сэкономить до 5% на электричестве ежемесячно.

Некоторые приборы существенно влияют на счет за электроэнергию. И если выключать из сети холодильник – не вариант, есть ряд устройств, которые не стоит оставлять в розетках, когда вы идете спать.

Отключение электроприборов от сети является чрезвычайно важным, отмечает ресурс Union Rayo. Естественно, что дома большинство из нас чувствуют себя в безопасности, но некоторые приборы на самом деле могут наносить немало вреда. И речь не только о счетах за свет.

"Оставляя смартфоны, планшеты, телевизоры, вентиляторы и любые другие устройства, которые вы имеете дома, подключенными к сети всю ночь или весь день, вы наносите себе вред, но не сразу это замечаете. Таким образом вы потребляете электроэнергию, повреждаете зарядное устройство и даже рискуете безопасностью своего дома", – говорится в материале.

Видео дня

Дело в том, что когда эти приборы остаются подключенными к сети, но не используются, они потребляют так называемую "фантомную энергию". По данным испанского Института диверсификации и экономии энергии (IDAE), до 11% электроэнергии, потребляемой в домохозяйстве в течение года, приходится именно на эту "фантомную энергию".

Утверждается, что отключение таких устройств от сети позволит сэкономить до 5% на электричестве ежемесячно. Кроме того, если говорить о зарядных устройствах, то когда они подключены к сети, они нагреваются. Как следствие – они повреждаются. В худшем случае это может спровоцировать пожар.

Как сэкономить на электроэнергии

Конечно, никто не будет каждый вечер ходить по дому и отключать все приборы из розеток. Но есть несколько способов уменьшить счет за свет.

Ресурс советует приобрести удлинитель с выключателем, что позволит отключать сразу несколько приборов одним нажатием. Также можете рассмотреть установку розеток с интеллектуальными системами, которые автоматически выключаются в определенное время суток.

Вас также могут заинтересовать новости: