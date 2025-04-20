Для восстановления водного баланса в регионе понадобятся десятилетия.

Из-за изменения климата и засухи в Венгрии между реками Дунай и Тиса формируется огромная песчаная пустыня площадью 10 000 квадратных километров. Об этом пишет венгерское издание Telex.

"Большая часть бассейна рек Дунай и Тиса, где проживает более 623 тысяч человек, что составляет 6,6 процента населения Венгрии, близка к полному высыханию. Сейчас шансов на его спасение очень мало", - говорится в статье.

Ранее этот регион на протяжении веков служил плодородной сельскохозяйственной зоной, однако за последние десятилетия ландшафт кардинально изменился. В результате этого в 2020 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) объявила его полупустынной территорией.

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Эксперты сходятся во мнении, что для восстановления водного баланса в регионе понадобятся десятилетия - по оценкам, 40 лет и более.

Сейчас летом большинство осадков испаряется из-за высоких температур, а местная структура почвы предотвращает просачивание воды в землю. Также в последние годы осадков выпадает мало и зимой, поэтому даже весной, в марте-апреле, в почве мало влаги.

За последние четыре года только 44 процента времени, или только 644 дня, были свободны от засухи. Более того, не было такого, чтобы за дождливым годом следовала засуха, чаще засушливые периоды шли один за другим, как, например, в 2011-2012-2013 годах, что усиливало и усиливало неблагоприятные явления.

При этом некоторые эксперты выступают за перекрытие реки Тиса, введение широкомасштабных схем удержания воды и пополнения запасов подземных вод.

Изменение климатических условий в Европе

Как писал УНИАН, за 140 лет научных наблюдений средние температуры в Украине выросли на 3 градуса. Фактически Украина "переехала" на 500 километров южнее в плане климата. Сегодня средние температуры в Украине примерно соответствуют температурам Румынии, Болгарии или даже северной Турции конца XIX века.

Также ученые прогнозируют, что из-за аномальной жары до 2100 года может погибнуть более 2 млн европейцев.

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