Горничные в отелях делают это годами: зачем они добавляют моющее средство в стакан для ершика

Некоторые домашние хитрости звучат настолько банально, что человек подсознательно считает, будто они не могут работать. Именно так может отреагировать любой, кто впервые увидит средство для мытья посуды, налитое в стакан для ершика для унитаза.
И все же через несколько дней использования разница может стать удивительно заметной. Щетка перестанет неприятно пахнуть, в стакане не будет собираться серый налет, а на самом унитазе гораздо медленнее будут появляться потеки и свежий водный камень, пишет WProst.
Весь трюк заключается в том, что щетка больше не стоит в остатках грязной воды, а находится в небольшом количестве разбавленного средства для мытья посуды.
Средство для мытья посуды в щетке работает при каждом использовании
Каждый раз, когда используется щетка, тонкий слой моющего средства попадает на керамику унитаза.
И именно тогда начинают действовать сурфактанты, то есть поверхностно-активные вещества, содержащиеся в средстве для мытья посуды.
Их задача – расщеплять жир, органические налеты и загрязнения. На практике это означает, что у свежей грязи меньше условий для прилипания к поверхности чаши.
Это очень похожий механизм, как и при мытье посуды – загрязнения легче отделяются от гладкой, "скользкой" поверхности, покрытой моющим средством.
Самая большая проблема обычно кроется в стакане для щетки
Мало кто регулярно моет сам стакан. А ведь именно там очень быстро образуется влажная среда, полная бактерий, налета и неприятного запаха. Достаточно нескольких дней, чтобы на дне появился скользкий налет. Средство для мытья посуды частично решает эту проблему, так как оно:
- уменьшает отложение налета,
- затрудняет размножение части бактерий,
- растворяет свежие органические загрязнения.
Это, конечно, не означает стерильности. Стакан все равно нужно регулярно полоскать и мыть. Но делать это приходится значительно реже и без того характерного, неприятного запаха застоявшейся воды.
Почему на унитазе медленнее образуются камень и потеки
Это как раз хорошо заметно в квартирах с жесткой водой. Когда поверхность керамики регулярно покрывается тонким слоем моющих средств, минералам из воды сложнее оседать на стенках.
Речь не идет о полной остановке образования камня – это было бы преувеличением. Скорее, о замедлении процесса.
И действительно: при регулярном использовании щетки с моющим средством свежие отложения становятся заметно мягче и легче удаляются.
Не каждое средство подойдет одинаково хорошо
Лучше всего работают обычные, классические средства для мытья посуды без добавления бальзамов и ухаживающих масел. Более "косметические" варианты иногда оставляют жирноватую пленку, которая в ванной комнате не особо нужна. На личном опыте лучше всего себя оправдывает простая схема:
- немного средства для мытья посуды,
- капля теплой воды,
- замена содержимого каждые несколько дней.
Главное – не перебарщивать с количеством. Щетка не должна плавать в пене.
Это дешевый трюк, но он не заменит полноценное мытье
В интернете иногда любят преподносить подобные патенты как решение всех проблем с ванной комнатой. Но правда менее эффектна. Средство в стакане не заменит регулярную чистку унитаза или удаление камня. Но как маленький элемент ежедневного поддержания чистоты оно работает на удивление толково.
Особенно там, где унитазом пользуются часто и быстро появляются налеты. И именно поэтому данный трюк так хорошо прижился среди тех, кто профессионально занимается уборкой квартир или отелей. Не потому, что он творит чудеса. Он просто замедляет скорость загрязнения.
Часто задаваемые вопросы о щетке для унитаза:
- Можно ли наливать средство для мытья посуды в стакан для щетки унитаза? Да, небольшое количество разбавленного средства помогает уменьшить налет и неприятный запах.
- Почему средство для мытья посуды помогает поддерживать чистоту унитаза? Содержащиеся в нем поверхностно-активные вещества расщепляют загрязнения и затрудняют прилипание свежего налета.
- Как часто менять средство в стакане для щетки? Лучше всего каждые несколько дней или при каждой более тщательной уборке ванной комнаты.
- Удаляет ли этот трюк камень в унитазе? Он не удаляет старый камень, но может замедлить отложение нового налета.
- Можно ли использовать любое средство для мытья посуды? Лучше всего подходят простые средства без добавления бальзамов и масел.
Ранее УНИАН сообщал, почему нужно обклеивать окна алюминиевой фольгой.