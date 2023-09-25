Улетучить неприятный запах чеснока способно употребление определенных продуктов сразу после него.

Ученые провели исследование и определили лучший способ избавиться от неприятного запаха изо рта после употребления чеснока. Результаты нового исследования опубликовали в журнале Molecules, пишет Express.

Оказалось, что для того, чтобы перебить запах чеснока, достаточно сразу после него съесть йогурт.

"Американские исследователи обнаружили, что белок, присутствующий в простом йогурте, нейтрализует запах и подавляет соединения на основе серы, которые вызывают стойкий запах", - говорится в статье.

Указывается, что йогурт нейтрализует почти все (99 процентов) основные летучие вещества сырого чеснока, вызывающие неприятный запах. Что же касается жаренного чеснока, то в борьбе с запахом от него йогурт оказался менее эффективным, но не безнадежным.

Как отметила профессор Университета штата Огайо, доктор Шерил Бэрринджер, наиболее эффективным способом избавиться от чесночного дыхания может быть греческий йогурт. У него более высокая ценность белка, чем в простом йогурте из цельного молока. По ее словам, ароматизированный йогурт также, вероятно, подойдет, главное - съесть его как можно скорее.

Среди продуктов, уже доказавших свою эффективность в борьбе с чесночным дыханием, - салат, яблоки, молоко и мята.

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