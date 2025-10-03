Употребление этих чаев поможет лучше спать, будет стимулировать работу мозга, снизит артериальное давление.

Зеленый чай хорошо известен своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые защищают клетки от повреждения и уменьшают риск хронических заболеваний. Как оказалось, это не единственный напиток, содержащий большое количество антиоксидантов, полезных для здоровья, пишет Very well Health.

Белый чай

Этот напиток занимает первое место в списке антиоксидантов. В отличие от зеленого чая, белый подвергается минимальной обработке, поэтому в нем сохраняется большее количество катехинов и полифенолов.

Согласно результатам исследования, опубликованным на сайте National Library of Medicine, эти антиоксиданты могут улучшать липидный обмен, снижая уровень липопротеинов низкой плотности в крови, таких как холестерин и триглицериды.

Чай из гибискуса

Он отличается своими впечатляющими полезными свойствами для здоровья и приятным терпким вкусом. Чай, который имеет ярко-красный цвет, богат флавоноидами и антоцианами - антиоксидантами, уменьшающими воспаление. Этот напиток, согласно исследованиям, способен улучшить уровень холестерина и снизить артериальное давление.

Фиолетовый чай

Он происходит из того же растения, что и зеленый и черный чай, но растет на больших высотах в Кении. Характерный цвет обусловлен антоцианами, теми же антиоксидантами, которые содержатся в чае из гибискуса и ягодах, в сочетании с катехинами.

Напиток содержит полифенолы, такие как EGCG, что придает ему уникальные антиоксидантные свойства. Предварительные исследования показывают, что его антиоксидантные свойства могут способствовать здоровому уровню холестерина, регулированию уровня сахара в крови и здоровью кишечника.

Ройбуш

Благодаря своему естественному сладкому вкусу и отсутствию кофеина, ройбуш уже давно является успокаивающим средством для снятия напряжения и улучшения сна. Его выращивают в Южной Африке. Этот чай содержит аспалатин и нотофагин. Аспалатин способствует улучшению метаболизма глюкозы и жиров, а нотофагин, по результатам предварительных исследований, обладает мочегонным действием и защищает почки.

Матча

Матча - это зеленый чай в виде порошка, для получения которого целые листья измельчают и смешивают с водой. В нем содержится более концентрированная доза антиоксидантов, в частности EGCG, мощного катехина в зеленом чае.

Отмечается, что употребление матча имеет связь со здоровьем мозга, облегчением тревоги и стресса, а также снижением риска нейродегенеративных заболеваний.

Советы по употреблению различных напитков

Ранее УНИАН сообщал, что людям после 60 лучше отказаться от газированных напитков, в частности, от колы. Хирург-ортопед Дуг Лукас ссылается на исследования, которые показали, что регулярное употребление газированных напитков, особенно колы, связано со снижением минеральной плотности костной ткани и повышенным риском переломов, особенно у женщин. По его словам, это происходит из-за фосфорной кислоты, содержащейся в таких напитках.

Также мы писали, что хотя кофе и богат антиоксидантами, которые защищают от сердечно-сосудистых заболеваний, но этот напиток также может крайне негативно влиять на организм. Диетологи рассказали о вреде, который может нанести кофе организму человека.

