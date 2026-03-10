Гигантские бриллианты, трон и золотой глобус: чем поражает королевская сокровищница Ирана

В коллекции из более чем 50 тысяч драгоценных камней хранится один из крупнейших розовых бриллиантов в мире.

Иранские королевские драгоценности, известные также как императорские драгоценности Персии, считаются одной из крупнейших и ценнейших ювелирных коллекций в мире. Сокровищница насчитывает более 50 тысяч драгоценных камней и хранится в Центральном банке Ирана в Тегеране, пишет Wionews.

Коллекция формировалась на протяжении веков и охватывает более 2500 лет истории иранской монархии. Наибольший вклад в ее пополнение внесли династии Сефевидов, Каджаров и Пехлеви.

Самые ценные экспонаты

Среди самых известных предметов коллекции – розовый бриллиант Дарья-е-Нур ("Море света"), который весит примерно 182 карата и считается самым большим известным розовым бриллиантом в мире.

Также в сокровищнице есть уникальный глобус из чистого золота весом около 34 килограммов, инкрустированный более чем 51 тысячей драгоценных камней. Изумруды на нем символизируют океаны, а рубины и бриллианты – континенты.

Еще одним известным экспонатом является Корона Пехлеви, созданная для коронаций шахов Резы Пехлеви и Мохаммеда Резы Пехлеви. Она украшена 3380 бриллиантами, 369 жемчужинами и большим изумрудом весом около 100 карат.

В коллекцию также входит Павлиний трон – огромный трон, инкрустированный более чем 26 тысячами драгоценных камней, а также одна из крупнейших в мире шпинелей – Самарийская шпинель весом около 500 карат.

Стоимость в десятки миллиардов долларов

Официальная стоимость иранских королевских драгоценностей не разглашается. По неофициальным оценкам экспертов, она может составлять от 20 до 50 миллиардов долларов, хотя точную сумму определить сложно из-за исторической и культурной ценности коллекции.

Особенностью этой сокровищницы является то, что с 1937 года она используется как резерв для поддержки иранской национальной валюты – риала. В отличие от многих других стран, где королевские драгоценности выполняют только музейную роль, в Иране они имеют и финансовое значение для государства.

