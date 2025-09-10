Главное, чтобы на вашем устройстве были все необходимые сенсоры.

На недавней презентации Apple представила новые смарт-часы - Series 11, Watch SE 3 и Ultra 3. Компания добавила функции уведомлений о гипертонии и оценку качества сна, и самое интересное, что обе возможности появятся не только на новых моделях, но и на части старых.

Hypertension Alerts будут предупреждать о возможных скачках артериального давления. Система анализирует данные с оптических сенсоров в течение месяца и ищет отклонения. Функция будет работать на Apple Watch Series 9 и новее, а также на Ultra 2 и более поздних моделях. Запуск планируется в более чем 150 регионах.

Sleep Score оценивает качество сна на основе температуры кожи, уровня кислорода в крови, пульса и дыхания. Функция станет доступна владельцам Apple Watch Series 6 и новее, SE 2 и новее, а также всех моделей Ultra, которые работают на watchOS 26 в связке с iPhone 11 или более поздними. Релиз запланирован на 15 сентября.

Таким образом, даже пользователи старых часов получат часть новых возможностей, если их устройства оснащены нужными сенсорами.

Ранее мы рассказывали, что Apple провела презентацию новых iPhone 17. В Украине уже предлагают новые iPhone 17, но по завышенным ценам в несколько раз.

